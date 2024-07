Kraay prijst middenvelder Oranje: 'Typische Guardiola-speler, gaan hem halen'

Kraay prijst Oranje-middenvelder Jerdy Schouten: ‘Typische Pep Guardiola-speler, gaan hem halen’

Hans Kraay junior is tijdens het EK zeer onder de indruk geraakt van Jerdy Schouten. De analist annex verslaggever van ESPN vindt de controleur van het Nederlands elftal zelfs goed genoeg voor het Manchester City van manager Pep Guardiola.

"Schouten was weer goed, hé", concludeert Kraay na afloop van de 1-2 nederlaag van Oranje tegen Engeland in de halve finale van het EK in gesprek met presentator Jan Joost van Gangelen.

"Ik kan me niet voorstellen.... Laat ik het zo zeggen: Schouten is weg", verwacht Kraay dat de middenvelder nog deze zomer vertrekt bij PSV, ondanks een doorlopend contract bij de landskampioen uit Eindhoven tot medio 2028.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Dat zijn geen slaapmutsen, hé, bij Manchester City, Liverpool en Arsenal", voegt de lovende Kraay daaraan toe. Van Gangelen wil vervolgens weten of zijn tafelgenoot Schouten goed genoeg vindt voor een van de vijf grootste competities in Europa.

"Iemand die de bal never nooit aan de verkeerde kleur geeft", gaat Kraay verder met zijn lofzang op Schouten. "Dit is een typische Pep Guardiola-voetballer. Die Pep Guardiola heeft zitten watertanden het hele toernooi."

"Manchester City is een ploeg met tachtig procent balbezit, en Schouten heeft negentig procent balbezit. Die gaan hem ophalen. Dat is slecht nieuws voor PSV, maar ook goed nieuws voor PSV. Want die gaan veertig tot vijftig miljoen vragen."

"Maar ik denk dat Schouten weg is", concludeert Kraay tot slot over de middenvelder die het gehele EK een basisplaats had bij het Nederlands elftal.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties