Kraay komt superlatieven tekort: ‘Hij was geweldig. Dat was echt fantastisch'

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 23:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 01:11

Quilindschy Hartman was volgens Hans Kraay junior de absolute uitblinker aan de zijde van het Nederlands elftal vrijdagavond. De Feyenoorder maakte in het verloren duel met Frankrijk de enige Nederlandse treffer van de avond (1-2). Kraay zegt bij ESPN dat Hartman 'heel veel in zijn pakket heeft'. "En dan nog de goal. Dat was echt fantastisch."

Oranje kende een dramatische start, doordat Kylian Mbappé al vroeg in de wedstrijd voor de openingstreffer tekende. De sterspeler zorgde in de tweede helft op schitterende wijze voor de 0-2. Daarmee leek het duel beslist, totdat Hartman doelman Mike Maignan verraste in de korte hoek. In blessuretijd leek een scherpe pass van Hartman de 2-2 in te leiden; ware het niet dat geen van zijn ploeggenoten een teen tegen zijn feilloze pass kon zetten.

Kraay is lovend over onder meer Joey Veerman, maar benoemt vooral Hartman. De Feyenoorder maakte een uitstekende indruk op de linksachterpositie en en was ook aanvallend dreigend. "Hij was geweldig. Eerlijk is eerlijk: in de rust zeiden we al dat hij heel erg goed speelde. Toen hij vorig seizoen in de basis kwam bij Feyenoord, zag je dat hij kort zit en gif had. 'Daar wil ik niet tegen spelen als buitenspeler.'"

"Maar in de tussentijd speelt hij ballen tussen de linies. In de eerste helft gaf hij een crosspass van de linksbackplek op Xavi Simons... En dan nog de goal. Dat was echt fantastisch." Invaller Steven Bergwijn gaf behendig mee aan Hartman, die de korte hoek vond achter Mike Maignan.

"Heel bewust ook. Ik denk dat hij al zag wat Maignan wilde doen. Hij (Maignan, red.) gokte op de voorzet. Hij heeft heel veel in zijn pakket. Hoe hij ook opendraait en hoe hij hem gééft... ", vertelt Kraay bij het zien van de pass van Hartman in blessuretijd die bijna de 2-2 opleverde. "Wat een parels heeft Feyenoord ook lopen. Want ook Geertruida vond ik weer heel sterk."

Het optreden van Hartman was des te indrukwekkender, daar hij tegen de Fransen zijn debuut maakte. In de vorige interlandperiode gaf bondscoach Ronald Koeman nog de voorkeur aan Daley Blind op de linksbackpositie. De verdediger van Girona lijkt nu tegen een zeer zware opdracht aan te kijken om zijn linksbackplek in Oranje terug te krijgen.

Hartman kreeg voor zijn debuut een 7 van Voetbalzone, het hoogste cijfer van alle spelers van Oranje. De kans lijkt groot dat de linksback van Feyenoord aanstaande maandag weer mag aantreden, wanneer Nederland het in Athene opneemt tegen Griekenland. Daarbij is het belangrijk dat Oranje een punt pakt, om zo een goede kans te houden op kwalificatie voor het EK in Duitsland volgend jaar. Griekenland heeft momenteel drie punten meer dan Oranje, maar ook een duel meer gespeeld. Oranje won eerder in Eindhoven met 3-0 van de Grieken, waardoor het onderling resultaat altijd in het voordeel van Oranje lijkt uit te zullen komen, tenzij de Europees kampioen van 2004 ongekend gaat huishouden.