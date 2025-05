Kraay: 'Jullie hebben er helemaal geen verstand van. Dit is gewoon belachelijk!'

Over Hans Kraay is door ESPN een documentaire gemaakt genaamd Hansie, die aanstaande zondag zal worden uitgezonden. In aanloop daarvan praat de verslaggever annex analist in de talkshow Renze over een bijzonder zware tijd in zijn leven.

Kort nadat Kraay zijn huidige vrouw Sofie leert kennen in 2006 krijgt de van oorsprong Belgische een herseninfarct. ''Haar hele rechterkant was uit het niets verlamd en zij zou dus absoluut nooit meer uit een rolstoel komen'', blikt hij terug op de zeer heftige periode.

''En ze zou niet meer thuis kunnen wonen. Ze moest elders gaan wonen'', voegt de verslaggever daaraan toe. ''Toen heb ik, toen die twee doktoren dat zeiden, gezegd: 'Jullie hebben er helemaal geen verstand van. Het interesseert me helemaal niks wat jullie zeggen. Je zal ongetwijfeld gestudeerd hebben, maar dit is gewoon belachelijk'.''

Kraay nam gelijk een resolute maatregel. ''Ik heb de rolstoel meegenomen, de lift in. En naar Veghel gegaan, naar het eerste de beste restaurant waar geen draaideur in zat. Haar ten huwelijk gevraagd.'' Presentator Renze Klamer wil direct weten waarom Kraay dat spontaan deed.

''Ik wilde eigenlijk niks vragen. Maar met het vragen wilde ik aangeven: 'Ik blijf altijd bij je'. We hebben toen drieënhalf jaar lang elke ochtend van Ophemert (woonplaats Kraay, red.) naar Veghel gereden, wat drie kwartier verder is. En drie, drieënhalf jaar gerevalideerd met een fantastische fysiotherapeute'', is Kraay vol lof over het begeleidingsteam.

Stapje voor stapje ging Sofie vooruit. ''Na drie maanden gaat haar pink bewegen, en na een halfjaar de onderarm. En na drie jaar kon ze zelfs zelfstandig lopen en weten waar de stappen gezet werden. Ja, ik ben zó onder de indruk van deze vrouw.''

''Zij wilde er nooit over praten. Maar Robbie Peters, de documentairemaker. Ik word een beetje emotioneel...'', onderbreekt Kraay even zijn verhaal. ''Maar die heeft op haar ingepraat en gezegd: 'Je doet hier niemand kwaad mee'. En ze heeft het gedaan, en ze is het hoogtepunt van mijn leven en de documentaire'', aldus de verslaggever, die afsluit met een boodschap voor zijn vrouw: 'Schat, je doet het geweldig.''