Kraay junior pakt Reiziger hard aan: 'Leg het uit, want niemand begrijpt hier wat van!'

Hans Kraay junior heeft zich bij ESPN fel uitgesproken over de gang van zaken rond Jong Oranje-middenvelder Luciano Valente. De jonge spelverdeler van FC Groningen werd aanvankelijk niet opgeroepen voor het EK Onder 21, maar kwam later alsnog bij de selectie na de blessure van Dirk Proper.

Kraay begrijpt niets van het selectiebeleid van bondscoach Michael Reiziger. “Valente zat bijna in Curaçao, was gewoon al op weg naar zijn vakantie. Die jongen komt dus helemaal niet in de plannen voor van Reiziger. In godsnaam, Michael, leg dit uit aan ons…”

Volgens Kraay is Valente een van de grootste talenten van Nederland. “Feyenoord wil hem, Ajax wil hem, PSV had interesse. Voetbalkenners die er écht verstand van hebben, zeggen dat dit een grote wordt.”

Dat Valente aanvankelijk niet bij de selectie zat, noemt Kraay onbegrijpelijk. “En dan roep je wel Banzuzi en Regeer op? Hoe kan je Valente überhaupt op vakantie sturen?”

Voor Kraay is het inmiddels duidelijk wie er zouden moeten spelen op het middenveld. “Kenneth Taylor controleur, Milambo rechts, Valente links. Zet Million Manhoef rechtsbuiten, Ruben van Bommel links en Mexx Meerdink in de spits.”

Kraay is enthousiast over de aanval, maar merkt op dat Meerdink niet eens is opgeroepen. “Dan worden we dus geen Europees kampioen,” stelt hij cynisch.