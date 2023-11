Kraay junior onthult wat Steijn achter de schermen tegen hem zei over Ajax

Woensdag, 22 november 2023 om 00:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:12

Hans Kraay junior heeft genoten van het debuut van Jorrel Hato in het Nederlands efltal. De analist van ESPN onthult de inhoud van een kort gesprek dat hij eerder dit seizoen voerde met Maurice Steijn over de zeventienjarige verdediger van Ajax.

Mede door de gigantische blessuregolf bij het Nederlands elftal kreeg Hato deze interlandperiode een uitnodiging voor Oranje. Tegen Gibraltar (0-6 zege) maakte de centrumverdediger direct na rust voor het allereerst zijn opwachting, als invaller voor Virgil van Dijk.

"Ik heb zeker genoten, van de eerste tot de laatste minuut", vertelt Hato voor de camera bij Pascal Kamperman. "Het is gewoon blijdschap. Ik voelde geen kriebel toen ik mocht invallen, want ik wist van tevoren dat ik er klaar voor zou zijn als het moment daar zou zijn. Ik probeer om altijd hetzelfde te blijven doen, dat is het belangrijkst. In je hoofd koel blijven."

Kraay junior vertelt bij ESPN Vandaag over een onderonsje met Steijn, die in oktober werd ontslagen. "Toen Maurice Steijn nog trainer was bij Ajax heb ik hem een keer achter de schermen gesproken na een interview. Hij zei: 'Wat ik het allerknapst vind bij Ajax, dat is Jorrel Hato. Voor mij is dat echt een zekerheidje, en dat heb ik ook tegen hem gezegd.'"

"Ik vond dat mooi", vervolgt Kraay junior. "Hij zegt: 'Al na een paar weken, toen we helemaal niet goed speelden, heb ik tegen Hato gespeeld: 'Ik geloof in jou.'' Deze jongen maakt het echt waar. En dat vind ik ook wel een beetje leuk voor Maurice Steijn."

Kraay junior voorspelt Hato een gouden toekomst. "Wat is hij koel, in control, buiten het veld, in het veld, ook nog jongensachtig. Hij heeft een geweldig linkerbeen, een goede snelheid, een prachtige inspeelpass."

"Hij weet precies wanneer hij moet instappen en wanneer hij het moet laten. Hij heeft wel heel veel kwaliteiten van een goede verdediger."