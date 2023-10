Kraay junior: ‘Niet overdrijven, maar ik zie er soms een vleugje Noa Lang in’

Zondag, 8 oktober 2023 om 11:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:38

Hans Kraay junior geniet wekelijks van de acties die Couhaib Driouech maakt als speler van Excelsior. De analist annex verslaggever van ESPN vindt de linksbenige vleugelaanvaller zelfs iets weghebben van Noa Lang. Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen erkent dat Driouech de potentie heeft om de stap te zetten richting de (sub)top in de Eredivisie.

"We moeten het niet overdrijven, maar ik zie er soms wel een vleugje Noa Lang in", aldus de enthousiaste Kraay junior zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie. "Tussen de linies spelen en heel veel dribbelen."

Dijkhuizen is het eens met zijn tafelgenoot van de voetbaltalkshow, maar trapt gelijk ook op de rem. "Ik denk dat Noa Lang nog wel ietsje fijner is. Maar de dynamiek en dreiging heeft hij ook zeker."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kraay junior vindt het vooral prettig dat Driouech als buitenspeler niet aan de zijlijn vastgeplakt zit. "Hij heeft die vrijheid ook. Er kan altijd iets gebeuren, ook als hij slecht in de wedstrijd zit", vult Dijkhuizen aan.

De trainer in Rotterdamse dienst verwacht dat Driouech, die tot medio 2025 vastligt in Excelsior, op termijn voor een aantrekkelijk bedrag verkocht zal kunnen worden, mits hij goed blijft presteren in Kralingen. "Hij kwam drie jaar terug over van het tweede elftal van sc Heerenveen. Toen was Couhaib vooral heel snel", brengt Dijkhuizen in herinnering.

"Maar hij is steeds beter geworden en past met zijn dynamiek heel goed in het hedendaagse voetbal. Couhaib is goed naar voren toe, maar ook niet te beroerd om de vuile meters naar achteren te maken."

Dijkhuizen weet dat Driouech steeds interessanter wordt voor andere clubs in de Eredivisie. "En at merk je ook om hem heen. Hij meldt zich vandaag (zondag, red.) bij de beloften van Marokko. Ik verwacht dat een aantal clubs wel op hem gaan bieden aan het einde van het seizoen."