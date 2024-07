Kraay junior lyrisch over Nederlands elftal-revelatie: ‘Hij speelt nog 8 jaar aan de top’

Hans Kraay junior kan niet genoeg krijgen van Jerdy Schouten. De analyticus van ESPN steekt voorafgaand aan het duel van Oranje met Turkije (2-1 winst) andermaal de loftrompet over de middenvelder.

Schouten is in korte tijd een uitermate betrouwbare voetballer geworden voor Oranje, zo stelt presentator Milan van Dongen vast. “Ja, jezus”, is Kraay junior het roerend eens met zijn tafelgenoot.

De analyticus stelt zich kritisch op tegenover Feyenoord. Jerdy Schouten speelde in de jeugd bij ADO Den Haag, en eindigde via Telstar en Excelsior bij Bologna. Dit seizoen verruilde de controleur het zonnige Italië voor PSV.

“Ik vind het nog steeds ongelofelijk dat Feyenoord, die om de hoek bij Excelsior zo’n sieraad voor een appel en een ei kon oppikken, heeft laten ontsnappen”, spreekt Kraay junior zijn verbazing uit.

“Zonder te tackelen verovert hij ballen, zonder te koppen blijft hij uit de duels, balletjes tussen de linies”, somt de voormalig voetballer Schoutens sterke punten op. “Ik ben nogal van de Engelse kranten, zij zijn lyrisch over hem.”

“Glenn Hoddle (voormalig Engels topvoetballer en bondscoach, red.) noemt hem de nieuwe Sergio Busquets”, vervolgt Kraay junior. “Hij zegt: voor mij is de openbaring van het toernooi Jerdy Schouten.”

De 27-jarige Schouten wordt na een jaar bij PSV al met regelmaat in verband gebracht met een vertrek uit het Philips Stadion. “Hij kan nog acht jaar aan de top spelen”, is Kraay junior stellig. “Als hij nog een keer zo’n goede wedstrijd speelt, dan is hij echt weg.”

