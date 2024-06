Kraay junior is na Nederland - Frankrijk diep onder de indruk van Antoine Griezmann: ‘By far de beste van het veld’

Hans Kraay junior is niet onder de indruk geraakt van de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk (0-0). De twee ploegen maakten er geen spektakelstuk van, vindt ook Kraay junior. Bij ESPN laat de analist weten wel van één speler genoten te hebben: Antoine Griezmann.

"We zij niet teleurgesteld in het punt, maar deze wedstrijd had gewoon in de rust afgefloten kunnen worden. 22 mensen tevreden, 2 trainers tevreden, 60.000 mensen ontevreden", is het harde oordeel van de analist. Dankzij het gelijkspel staat zowel Oranje als Frankrijk op vier punten en is kwalificatie voor de achtste finales zeer dichtbij.

Kraay had het gevoel dat beide ploegen al in de twintigste minuut konden leven met een punt. "Ik had de indruk dat de Fransen door het niet op kunnen stellen van Mbappé iets hadden van: 'Oké.' Ze speelden in een raar systeem met Rabiot hangend op links."

Toch zat Kraay ook een groot lichtpunt in de wedstrijd met Griezmann. De sterspeler van Atlético Madrid kreeg meerdere kansen, maar kreeg de bal vaak net niet lekker voor zijn voeten. Oranje bleef daardoor in leven, mede ook dankzij Bart Verbruggen, een van de uitblinkers aan Nederlandse zijde.

"De enige die zich als een vis in het water voelde bij de Fransen, in dit systeem, was Griezmann. Die was by far de beste van het veld. Hij vindt voetballen zó ongelooflijk leuk. Bij Atlético Madrid speelt hij achter één diepe spits, nu bij Frankrijk achter drie aanvallers."

"Ik denk dat hij dit het allerfijnst vindt. Dan heeft hij drie man in zijn rug en kan hij doen en laten wat hij wil. Hier kan hij niks aan doen", doelt Kraay junior op de kans voor rust, toen hij de bal net achter zich kreeg gespeeld van Rabiot. "Rabiot moet de bal zelf in het doel schieten. Hier kwamen we goed weg, toen hadden beide ploegen er nog zin in."

Presentator Jan Joost van Gangelen vindt dat Van Dijk Griezmann 'heel vaak is kwijt geweest.' "Reijnders is opgesteld om hem meer in de gaten te houden... Wat moet je doen?", vraagt Van Gangelen zich hardop af. "Je kan geen mannetje op Griezmann zetten", vindt Kraay. "Dat kan alleen met een statische nummer 10, maar hij is óveral. Je zal in de zone heel kort op zijn donder moeten zitten."

