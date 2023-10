Kraay jr. ziet ‘waardeloze’ actie: ‘Dit is echt op elk niveau belachelijk'

Dinsdag, 17 oktober 2023 om 10:08 • Bart DHanis • Laatste update: 10:17

Hans Kraay junior heeft met verbazing gekeken naar de pass die Micky van de Ven in de 83e minuut op Joey Veerman wilde geven, zo heeft hij gezegd bij ESPN Vandaag.

Van de Ven kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen. De centrumverdediger van Tottenham Hotspur verving Quillindschy Hartman en werd door bondscoach Ronald Koeman op linksachter geposteerd.

Micky Van de Ven with a terrible pass that almost cost us.. Van Dijk furious at him. pic.twitter.com/Z7GmKxm7Gd