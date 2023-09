Kraay jr. ziet groot effect van wissel Oranje: ‘Opeens een totaal ander mens!’

Zondag, 10 september 2023 om 23:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:34

Hans Kraay junior vindt dat Matthijs de Ligt zich in de tweede helft tegen Ierland (1-2 winst) uitstekend herpakt heeft. De analist zag dat de verdediger van Oranje enorm geholpen werd door bondscoach Ronald Koeman, die het in de rust tactisch omzette. "In de tweede helft zie je een totaal ander mens!", zegt Kraay junior in zijn analyse voor ESPN. "Het lijkt wel alsof er iemand anders in de ploeg staat."

Oranje startte andermaal met drie centrumverdedigers, waarbij De Ligt de meest rechter was. De verdediger van Bayern München speelde in die rol een zwakke eerste helft, zag ook Kraay junior. "De Ligt is niet erg comfortabel als hij de buitenste van drie centrumverdedigers is. Dan blijkt dat hij kwetsbaar is. Dan komt hij dicht aan de zijlijn te spelen met ruimtes in zijn rug. Dumfries mag gaan, dus hij moet dan eigenlijk een soort tweede rechtsback worden. Daar is-ie zo onbehaaglijk in! En ook oncomfortabel aan de bal."

Na rust ging het beter met De Ligt. "Koeman heeft goed gewisseld in de rust." De bondscoach haalde Daley Blind naar de kant en bracht met Wout Weghorst een extra aanvaller, waardoor Oranje klassiek 4-3-3 ging spelen. "Daardoor werd De Ligt een ander mens", aldus Kraay junior. "Dat kan dus niet, met hem in dit systeem. Toch?", vraagt presentator Jan Joost van Gangelen zich af.

"Met Frank de Boer is hij hier ook al een keer voor gezakt, dit examen." Van Gangelen doelt op de rode kaart die De Ligt pakte in de achtste finale op EURO 2020 tegen Tsjechië. Nederland delfde met tien man verrassend het onderspit (0-2). Kraay junior denkt inderdaad dat Oranje betere opties heeft als Koeman met drie centrumverdedigers wil spelen. "Lutsharel Geertruida kan dat beter, dat is nu ook de A-keuze. Maar ook De Vrij kan dat beter. Die was vroeger ook nog rechtsback bij Feyenoord. Die is wat comfortabeler in de rug van Dumfries."