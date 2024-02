Kraay jr. ziet de â€˜pingelkoning van Europaâ€™ in Nederland lopen: â€˜Dit is zÃ³ knapâ€™

Kraay jr. ziet de ‘pingelkoning van Europa’ in Nederland lopen: ‘Dit is zó knap’

De pingelkoning van Europa is Milan Smit, zo betoogt Hans Kraay junior zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie. De spits van SC Cambuur benutte dit seizoen alle tien van zijn strafschoppen en ontpopt zich met twintig seizoensdoelpunten tot een ware revelatie in de Keuken Kampioen Divisie.

De specialiteit van de twintigjarige aanvalsleider is ook Kraay junior niet ontgaan. "De pingelkoning van Europa, denk ik", leidt de analyticus het onderwerp in.

Ondertussen worden bij ESPN de beelden getoond van alle rake strafschoppen van Smit. "Hij heeft er inmiddels tien gemaakt, ook afgelopen week weer tegen Vitesse (3-1 winst, 2 goals voor Smit, red.), en hij neemt ze allemaal verschillend."

"Dus hij neemt er eentje door het midden", begeleidt de analyticus de beelden. "Dan denkt hij: dat hebben ze (de keepers, red.) gezien, dan schiet hij hem in de andere hoek. Dan denkt hij: ik schiet hem in de bovenhoek, die pakt geen enkele keeper op de hele wereld."

"Ik vind dit zó knap", onderbreekt tafelgenoot Marciano Vink hem. "Dit is zo knap", herhaalt Kraay junior. "En deze, hop", doelt laatstgenoemde op de kiezelharde penalty van Smit tegen Vitesse.

"En zo brengt hij Cambuur dus tegen NEC in de halve finale." Rogier Meijer, trainer van de Nijmegenaren, bestudeert de beelden aandachtig maar kan geen patroon ontdekken in de pingels van de Cambuur-smaakmaker.

"Hier doet Jasper Cillessen niks aan", stelt Kraay junior. Die opmerking roept de vraag op wie er bij NEC onder de lat gaat staan bij de ontmoeting met Cambuur in de halve finale. Tot dusverre keepte bekerkeeper Robin Roefs alle duels.

Het is echter nog maar de vraag of Roefs ook het doel zal verdedigen in het Cambuur Stadion. "Daar zullen we nog eens goed over nadenken, we hebben het altijd per wedstrijd bekeken en zo zullen we het ook nu doen", antwoordt Meijer.

