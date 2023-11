Kraay jr. smult van Ajacied: ‘Ik ga hem niet met Frenkie vergelijken, maar...’

Zondag, 5 november 2023 om 11:10 • Lars Capiau • Laatste update: 11:19

Hans Kraay junior is onder de indruk van Branco van den Boomen. Dat vertelt de analist van ESPN bij Goedemorgen Eredivisie. Kraay junior heeft van de middenvelder genoten bij de wedstrijd tegen Volendam (2-0) en ziet in hem een belangrijk schakelpunt tussen verdediging en aanval.

"Als je bij Ajax speelt als centrumverdediger was het altijd lekker dat de eerste bal naar Frenkie de Jong of Ryan Gravenberch kon en een tijdlang kon de bal naar niemand", begint Kraay junior zijn lofzang.

"Dit", begeleidt de vaste tafelgast de beelden tegen Volendam. "Het is maar Volendam, maar hij slaat linies over, hij heeft een geweldige crosspass."

"En dit kan hij niet alleen met heel veel tijd tegen Volendam, maar hij heeft het ook bij Toulouse laten zien tegen Paris Saint-Germain, Monaco en Nantes", vervolgt Kraay junior.

In een lastige periode voor de Amsterdammers ziet de analyticus in Van den Boomen een lichtpuntje. "Zo heerlijk dat je iemand hebt die opendraait en vooruitspeelt. Het is een soort quarterback", trekt Kraay junior de vergelijking met één van de belangrijkste posities in American Football.

Kraay junior is van mening dat je de naam van Van den Boomen als eerst op het wedstrijdformulier moet zetten. "Ik ga hem niet met Frenkie, Joey Veerman of Gravenberch vergelijken, maar je moet hem altijd opstellen want je komt met hem aan het voetballen."

Niet over iedereen bij Ajax is Kraay junior lovend. Zo moet Josip Sutalo het ontgelden bij de analist. Dat Van den Boomen voor de Kroaat staat opgesteld, vindt Kraay junior dan ook een goede ontwikkeling.

"Dat zal die hele slechte Sutalo het ook makkelijker maken, van: hier heb je hem. Hij zal toch wel een bal over acht meter aan hem kunnen geven", concludeert de analyticus met enig gevoel voor cynisme. "Want dat deed hij ook altijd bij Luka Modric."