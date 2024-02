Kraay jr. oppert opvallende naam voor Nederlands elftal: ‘Hij is geen 48 hè...'

Hans Kraay junior denkt dat Georginio Wijnaldum door bondscoach Ronald Koeman als een serieuze optie voor het EK in Duitsland gezien wordt. De bondscoach van het Nederlands elftal bracht afgelopen woensdag nog samen met KNVB-directeur Nigel de Jong een bezoek aan de 33-jarige middenvelder van Al-Ettifaq in Saudi-Arabië.

De negentigvoudig international van Oranje speelt sinds afgelopen zomer in de Saudi Pro League. Wijnaldums werkgever deelde via social media trots een aantal foto’s van het hoge bezoek uit Nederland.

Kraay jr. haalt in Goedemorgen Eredivisie op ESPN aan dat Wijnaldum tijdens de eerste ambtstermijn van Koeman als bondscoach van Oranje enorm belangrijk is geweest. “Samen met Memphis Depay was hij toen verantwoordelijk voor 34 doelpunten. Dat ging om 70 procent van alle goals.”

Wijnaldum was afgelopen donderdag nog trefzeker namens Al-Ettifaq tijdens een 0-2 zege op Al-Khaleej. De international van Oranje noteerde in Saudi-Arabië tot nog toe zeven goals en drie assists in zeventien officiële duels.

Kraay jr. denkt dat Koeman behoefte heeft aan een nummer 10 met diepgang. “Die zijn er niet zoveel, los van Guus Til bij PSV. Ik denk dat Koeman ook nog even met eigen ogen wilde zien hoe fris en fit Wijnaldum is.”

“Er zijn enorm veel potentiële spelers die bij Oranje naast Frenkie de Jong kunnen spelen, maar de bondscoach heeft weinig aanvallende middenvelders met diepgang. Wijnaldum is geen 48 jaar hè, hij is 33.”

De analist van ESPN vond het ‘verrassend en eigenlijk ook best wel verfrissend’ dat Koeman midweeks een bezoek heeft gebracht aan Wijnaldum. In oktober liet de bondscoach al weten dat hij zijn pupil niet heeft afgeschreven wegens zijn stap naar het Midden-Oosten. Zijn laatste interlands speelde Wijnaldum in juni 2023, toen hij negentig minuten in actie kwam tijdens de Nations League Finals.

