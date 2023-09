Kraay jr. oordeelt vernietigend: ‘Gênant, pijnlijk. Hij was verschrikkelijk’

Maandag, 11 september 2023 om 00:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:34

Hans Kraay junior houdt zich niet in na afloop van de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Ierland en Nederland (1-2). De analist van ESPN vindt dat Oranje-doelman Mark Flekken zijn ploeg te veel problemen bezorgde met fouten in de opbouw. "Ik vond Flekken verschrikkelijk", aldus Kraay junior.

Al in de tweede minuut ontstond paniek, toen Flekken een dramatische pass gaf op Frenkie de Jong. Daaruit ontstond een hoekschop en uiteindelijk een penalty, waardoor Oranje al in de derde minuut achter kwam. Ook daarna zagen de passes van Flekken er weinig overtuigend uit. "Ik vond het pijnlijk", zegt Kraay junior. "Ik vond het bijna gênant hoe risicovol Flekken opbouwt."

Louis van Gaal, de voorganger van Koeman, noemde Flekken eerder 'goed met de voeten'. "Mark Flekken is een goed meevoetballende keeper, zeggen ze allemaal, maar een goed meevoetballende keeper heeft de plicht om deze bal op Frenkie nooit in te spelen. Het is iemand die in zijn nek gebeten wordt", vindt Kraay junior. "Ook al is het Frenkie. Dit is echt ongelooflijk. Wat denkt Flekken nou dat Frenkie hiermee kan? Frenke kun je veel eerder inspelen dan iemand anders, maar ook Frenkie kan helemaal niks met die bal. Hij wil voetballen, maar Flekken is honderd procent fout hier. Flekken heeft de bal, dus hij is hier de baas."

Ook als de opdracht was om de opbouw te zoeken, vindt Kraay junior het de schuld van Flekken. "Dan wordt Frenkie maar een keer boos dat je een keer lang speelt. Dan zeg je: 'Ik vond het onverantwoord. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Volgende keer krijg je hem.' Ierland zette de eerste vijftien minuten vol druk. Een-op-een. Dan zou ik bij een achterbal gewoon even zeggen: 'Ga naar die middenlijn. Dan trap ik hem even twee keer lang uit. Dan gaan we de tweede bal winnen. En daarna weer opbouwen.'"