Kraay jr.: “Ik zeg niet dat hij over twee jaar in Oranje speelt, maar...'

Woensdag, 22 november 2023 om 07:59 • Jan Hoeksema

Hans Kraay junior heeft hoge verwachtingen van Ruben van Bommel, zo laat de analist van ESPN weten. De linksbuiten van AZ maakte namens Jong Oranje indruk tegen de leeftijdsgenoten van Zweden (4-2 winst) en Kraay junior denkt dat Van Bommel op termijn voor het 'grote' Oranje in aanmerking komt.

Ook de zesde EK-kwalificatiewedstijd wisten de Nederlandse beloften winnend af te sluiten. Nadat Jong Oranje op achterstand kwam in de eerste helft, werd er dankzij doelpunten van Sontje Hansen, Noah Ohio en Van Bommel (twee goals) alsnog gewonnen. Naast zijn twee doelpunten was de zoon van Mark ook nog goed voor een assist.

Het zorgde ervoor dat Van Bommel op complimenten kon rekenen in de studio van ESPN. "Ik ga niet zeggen dat hij over twee jaar in het Nederlands elftal speelt", steekt Kraay junior van wal over het talent, "maar hij heeft wel wat…"

"Jij zegt: van al die spelers is dit er eentje die het zou kunnen halen?", onderbreekt Jan Joost van Gangelen met een vraag. "Ja", antwoordt Kraay junior resoluut.

De negentienjarige Van Bommel speelt sinds dit seizoen voor AZ. De Alkmaarders namen hem afgelopen zomer voor een onbekende transfersom over van MVV Maastricht.

In het AFAS Stadion is de middenvelder annex aanvaller nog niet uitgegroeid tot onbetwiste basisspeler, maar in de minuten die Van Bommel maakte wist hij meermaals te imponeren. In totaal kwam hij in veertien wedstrijden drie keer tot scoren en noteerde hij één assist.

Ondertussen speelde Van Bommel ook zes keer voor Jong Oranje. In die wedstrijden onder trainer Michael Reiziger kwam hij tot twee doelpunten en drie assists.