Kraay jr. hoort tijdens interview transferbevestiging: ‘Verschrikkelijke keuze!’

Hans Kraay junior geniet van het scouten van pareltjes in de Keuken Kampioen Divisie. In een interview met Voetbal International zet de verslaggever van ESPN enkele opvallende spelers op een rij.

Zo laat Kraay jr. weten enorm fan te zijn van Koen Kostons. “Het is een mooie sierlijke voetballer die ook nog eens rendement heeft. Vorig seizoen was hij betrokken bij 28 doelpunten. Nu heeft hij er alweer negen in liggen bij een uitgewoond MVV. Nu doet hij het weer”, zegt Kraay jr. lovend.

De verslaggever kan zich niet aan de indruk onttrekken dat Kostons zomaar eens naar een mooie Eredivisie-club zou kunnen gaan. Op het moment van het interview, zo'n anderhalve week geleden, werd echter bekend dat Kostons naar SC Paderborn, een club uit de 2. Bundesliga, vertrok.

“Dat is ook toevallig! Verschrikkelijk slechte keuze, zeg! De afgelopen maanden heb ik hem zó in het zadel geholpen’, reageerde Kraay jr. grappend. “De laatste uitzendingen heb ik geroepen dat zelfs AZ hem moest halen... Zonder mij ook even te bedanken, ik ben sprakeloos.”

Kostons beschikte bij MVV over een aflopend contract, waardoor de Limburgers met zijn recente vertrek nog een transfersom aan de aanvaller hebben overgehouden. Hoeveel Kostons MVV heeft opgeleverd, is niet bekend.

De clubtopscorer van de Sterrendragers stond ook in de nadrukkelijke belangstelling van Roda JC. Afgelopen zomer kon hij naar het Italiaanse Crotone, dat actief is in de Serie C.

"Achteraf ben ik wel dat dat 'm niet is geworden.", zei Kostons twee maanden geleden tegenover 1Limburg. Je bent ook afhankelijk wat er aan interesse komt. Ik heb voor mezelf wel gezegd dat ik het liefste uit de Keuken Kampioen Divisie weg wil. Ik wil uit mijn comfortzone en mezelf testen en ontwikkelen.” Die kans krijgt hij nu dus bij Paderborn.

