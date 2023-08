Kraay jr. heeft hoge verwachtingen: ‘Hij gaat de vrije trappen nemen bij Ajax’

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 18:57 • Mart van Mourik

Hans Kraay junior heeft torenhoge verwachtingen van Branco van den Boomen. Als gastcommentator van ESPN tijdens de open dag van Ajax neemt de analyticus enkele aankopen van Ajax door met co-commentator Leo Oldenburger, en van de 28-jarige middenvelder heeft hij een hoge pet op. “Ik denk dat hij de vrije trappen gaat nemen”, aldus Kraay jr.

“Ik ben echt heel erg benieuwd naar Branco van den Boomen”, vertelt Kraay jr tijdens de uitzending, kijkend naar trainingsbeelden van de Ajax-selectie in de Johan Cruijff ArenA. “We hebben hem ook gezien bij FC Eindhoven en De Graafschap als nummer 10 af en toe, dus daar kan hij ook spelen. Het positieve van het aantrekken van Branco van den Boomen is dat hij gewoon het hele seizoen tegen clubs als Paris Saint-Germain en Olympique Marseille overeind is gebleven én vaak ook nog is uitgeblonken.”

“Het fijne aan hem is dat hij gewoon altijd de oplossing vooruit wil zoeken”, vervolgt de commentator van dienst. “Hij hoorde bij de spelers die het meeste vooruit passten in de Franse competitie. En dat is geen ‘koekenbakkerscompetitie’, dus ik verwacht wel heel veel van hem. Bij Van den Boomen weet je gewoon dat hij het niveau van Ajax aankan, want de Franse competitie is niet minder dan de Nederlandse. Ik heb samenvattingen gekeken, en ik weet dat dat niet alles zegt, maar ook tegen PSG speelde hij goed. Het is echt geen koekenbakker.”

Kraay jr neemt aan dat Van den Boomen komend seizoen verantwoordelijk wordt voor het nemen van de vrije trappen bij Ajax, nu Dusan Tadic vertrokken is. “Ik denk wel dat hij de vrije trappen neemt. Hij is bij Ajax ook binnengekomen als bepalende middenvelder. En dat is toch een ander verhaal dan de keeper van Eintracht Frankfurt ophalen voor acht miljoen euro”, doelt hij op Diant Ramaj.