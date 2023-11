Kraay jr.: ‘De beste verdediger van het land krijgt te weinig waardering’

Zaterdag, 18 november 2023 om 20:07 • Laatste update: 21:13

Hans Kraay junior is blij voor Stefan de Vrij dat hij zaterdagavond in de basis start bij het Nederlands elftal. De analist van ESPN is groot liefhebber van de 31-jarige mandekker van Internazionale, die hij zelfs betitelt als 'de beste rechter rechtsbenige centrumverdediger die we hebben'. "Ik vind dat hij te laat de waardering heeft gekregen van deze bondscoach", aldus Kraay junior in de voorbeschouwing op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. Het duel begint om 20:45 uur.

Jan Joost van Gangelen noemt De Vrij 'een geluksvogel', omdat de verdediger mede door de blessuregolf achterin bij Oranje na lange tijd weer in de basis staat. "Ik vind hem helemaal geen geluksvogel", reageert Kraay junior. "Ik vind dat hij veel te laat in het Nederlands elftal is gekomen."

De Vrij stond de laatste perioden in de pikorde achter Lutsharel Geertruida (Feyenoord) en Matthijs de Ligt (Bayern München). Ten onrechte, vindt Kraay junior. "Ik vind hem sowieso de beste rechter rechtsbenige centrumverdediger die we hebben."

Van Gangelen: "Dus De Vrij moet altijd basis staan, ook als iedereen fit is?" Kraay junior reageert bevestigend. "Ja, dat vind ik wel. Ik vind hem op dit moment beter dan De Ligt."

"Ik vind Geertruida een hele fijne, mooie voetballer, zeker als hij aan de binnenkant rechtsback speelt, maar dat hebben we bij Oranje niet nodig. Ik vind Geertruida beter als back dan als centrale verdediger."

Kraay junior schaart Virgil van Dijk waarschijnlijk onder de linker centrale verdedigers, de plek waar de aanvoerder van Liverpool doorgaans bij zijn club speelt. In Oranje is Van Dijk de middelste van de drie centrumverdedigers. Kraay junior: "Ik vind ook: als je met twee centrale verdedigers speelt, dan zijn De Vrij en Van Dijk de allerbeste."

De Vrij past goed in het systeem volgens de analist. "Rechtsback Denzel Dumfries is bij Oranje altijd 'weg', dus de rechter centrale verdediger komt veel in die ruimte achter Dumfries te spelen. De Vrij speelde bij Feyenoord weleens als rechtsback, dus hij voelt zich ook niet oncomfortabel in die ruimte, zoals we dat bij De Ligt al meermaals hebben vastgesteld."