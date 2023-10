Kraay jr. broedt op Eredivisie-rentree van Oranje-international: ‘Aan de orde’

Zondag, 29 oktober 2023 om 10:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:41

Donderdag werd bekend dat Jean-Paul Boëtius meetraint bij Sparta Rotterdam. De 29-jarige aanvaller annex aanvallende middenvelder is sinds deze zomer clubloos en houdt zijn conditie op peil bij de Rotterdammers. Boëtius acht de kans op een dienstverband echter klein, zo zegt hij zelf bij Goedemorgen Eredivisie. Vaste tafelgast Hans Kraay junior gelooft daar niets van.

Boëtius ging vorige zomer een avontuur aan bij Hertha BSC, waar hij in één jaar 21 wedstrijden bijeensprokkelde. De enkelvoudig Oranje-international kon echter niet voorkomen dat de Berlijnse club afdaalde naar het tweede niveau.

?? Volgens Jean-Paul Boëtius is de kans op een contract bij Sparta 0%, maar volgens Hans Kraay jr... "Dan gaan ze hem erbij nemen." — ESPN NL (@ESPNnl) October 29, 2023

Wel had Boëtius een ontsnappingsclausule in zijn contract laten opnemen. Daardoor kon hij in het geval van degradatie transfervrij vertrekken uit Berlijn. AEK Athene, Panathinaikos en een onbekende Bundesliga-club wilden Boëtius oppikken, zo schreef Voetbal International al. Vooralsnog heeft de rechtspoot echter nog nergens zijn handtekening gezet.

Ook een contract bij Sparta is volgens het jeugdproduct van Feyenoord 'nul procent'. "Het is puur conditie op peil houden, ik kan daar in groepsverband trainen. En ik breng toch een stukje creativiteit en ervaring in een toch vrij jonge Sparta-ploeg. Maar op dit moment is er nog geen sprake van", zegt Boëtius zondag bij Goedemorgen Eredivisie.

Kraay jr., de avond daarvoor aanwezig bij Sparta - RKC (2-0), proefde echter een ander sentiment op Het Kasteel. "Spelers gaan nooit zomaar bij een club meetrainen. Jean-Paul ook niet", aldus de presentator annex verslaggever.

"Trainers zeggen altijd 'op dit moment is het niet aan de orde'. Maar het is totaal wel aan de orde. Want als hij een goede indruk maakt, en hij is fit, gaan ze hem er wel bij nemen. Dat proefde ik ook een klein beetje bij de woorden van Jeroen Rijsdijk (trainer Sparta, red.)."

Boëtius, een schat aan ervaring

Met het vastleggen van Boëtius zou Sparta flink wat Eredivisie-vlieguren kunnen bijschrijven. In twee periodes bij Feyenoord kwam de geboren Rotterdammer al tot 109 wedstrijden, 24 doelpunten en 22 assists. Vorige zomer leek er nog even sprake van een terugkeer, maar Boëtius besloot toch om het avontuur bij Hertha aan te gaan. Hij kwam ook nog uit voor FC Basel, KRC Genk en FSV Mainz 05.