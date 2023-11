Kraay: ‘Ik kan me voorstellen dat Lozano daar flink de klere over in heeft’

Vrijdag, 24 november 2023 om 21:02 • Rian Rosendaal

Hans Kraay junior denkt dat Hirving Lozano weleens het kind van de rekening kan zijn bij PSV, nu Noa Lang weer fit en kan spelen. De analist annex verslaggever zou het ook goed begrijpen als de Mexicaanse aanvaller baalt van een rol als reserve, mocht trainer Peter Bosz zaterdag besluiten om Lang boven hem te verkiezen in de voorhoede.

"Als Peter Bosz zegt dat hij (Lang, red.) honderd procent fit is, dan kan je ook starten", loopt Kraay bij ESPN alvast vooruit op een eventuele basisplaats van de weer fitte buitenspeler tegen Twente. Mocht Bosz inderdaad voor Lang kiezen, dan kan Kraay daar wel begrip voor opbrengen.

"Lozano heeft nog meer nauwelijks getraind, sinds hij is teruggekeerd van de interlandperiode." De linksbenige aanvaller reisde vorige week met Mexico af naar Honduras, dat in een duel om de CONCACAF Nations League met 2-0 te sterk bleek. Lozano deed negentig minuten mee bij de Mexicanen.

"Ik zou gewoon de allerfitste kiezen", geeft Kraay als advies mee aan Bosz. "Lozano heeft het goed gedaan, maar als hij echt zóveel in een vliegtuig heeft gezeten... " Presentator Toine van Peperstraten denkt dat Lang er, mits fit, altijd hoort in te staan, ook al is er concurrentie van Lozano en Johan Bakayoko.

"Lang heeft wel laten zien dat hij dé beste vrije linksbuiten is, want het is niet een echte linksbuiten", antwoordt Kraay. "Maar ik kan me voorstellen dat Lozano daar flink de klere over in heeft."

"Maar van Bosz kun je van één ding op aan: die wordt daar niet nerveus van. Om beslissingen te nemen. Ook niet om te zeggen: 'Chagrijnig? Maakt mij niet uit, ik kies gewoon voor Noa Lang vandaag'", kruipt Kraay in het hoofd van de PSV-coach.

Reactie Lang

Lang lag er sinds begin oktober uit met een hamstringblessure. Een zware periode, zo erkent hij bij PSV TV. "Kut. Het is echt verschrikkelijk. Je zit maar op de tribune. Tijdens de laatste wedstrijd (tegen PEC Zwolle, red.) zei ik ook tegen mijn vrienden: 'Ik ga niet meer'. Ik zweer het. Ik kan het niet, man, ik word helemaal gek. Ik wil gewoon voetballen, ik trek het niet."