Kraay geniet intens van speler Nederlands elftal: 'Lijkt wel of hij elk jaar een halfjaar jonger wordt'

Het Nederlands elftal kende dinsdag in de Euroborg geen enkele moeite met Malta en stapte met een eclatante 8-0 zege van het veld. Hans Kraay junior keek aandachtig naar de verrichtingen van Oranje en is na afloop lovend over één speler in het team van bondscoach Ronald Koeman.

''Ze hebben vandaag vol gas gegeven tegen een verschrikkelijk slechte ploeg, maar Oranje heeft het uitstekend gedaan. Dit is de manier waarop je een cyclus afsluit'', is Kraay in zijn analyse bij ESPN louter lovend over het Nederlands elftal.

Kraay zoomt verder in en heeft met name genoten van een middenvelder aan de kant van Nederland. ''Frenkie de Jong heeft gewoon weer een nieuwe enkel erbij. Hij is weer fris in zijn hoofd en is één van de supersterren van het Spaanse voetbal. Met een nieuwe enkel is hij de grootste dribbelkoning van alle middenvelders.''

Ook de scorende Virgil van Dijk kan rekenen op complimenten. ''Virgil was weer goed hè. Hij is net zo gretig om voor zijn man te komen als dat hij tegen Haaland speelt en die gretigheid zet hij om in een hele overtuigende goal. Het lijkt wel of hij elk jaar een halfjaar jonger wordt'', zo klinkt het over de 33-jarige verdediger.

Donyell Malen kende een zeer sterke invalbeurt met twee goals in zeven minuten tijd én een assist. ''Die had even de kolere erin dat hij heel weinig gespeeld heeft bij Aston Villa. Hij is een geweldige invaller'', is Kraay aangenaam verrast door Malen.

De Oranje-watcher vindt wel dat Jeremie Frimpong de ideale rechtsbuiten is voor dit Oranje. ''Je moet denk ik toch een keer richting een vaste rechtsbuiten. Laat die Frimpong maar staan.''

''Hij moet tegen Polen laten zien dat hij samen met Dumfries kan spelen. Ik denk dat goede voetballers altijd met elkaar kunnen spelen en Malen is een heerlijke invaller'', aldus Kraay.