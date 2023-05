Kraay doet onthulling over besloten trainingen PSV: ‘Ga weleens stiekem kijken’

Maandag, 1 mei 2023 om 19:56 • Wessel Antes • Laatste update: 20:00

Hans Kraay junior kijkt soms ‘stiekem’ naar besloten trainingen van PSV, zo onthult de 63-jarige analist van ESPN maandagavond in Voetbalpraat. Het is Kraay opgevallen dat trainer Ruud van Nistelrooij vrijwel altijd op dezelfde manier traint. De beginnend coach laat de Eindhovenaren volgens Kraay continu elf tegen elf spelen, terwijl hij de trainingen net als Manchester United-manager Erik ten Hag voortdurend stopt om instructies te geven.

Kraay brandt los nadat hij de vraag krijgt of het seizoen van PSV geslaagd is. “Sowieso is de laatste periode wel geslaagd, want de gêne van de wedstrijden bij Cambuur (3-0 nederlaag), Groningen (4-2 nederlaag) en Emmen (1-0 nederlaag) uit zijn inmiddels vervaagd.” Vervolgens doet Kraay zijn onthulling. “Ik ga weleens stiekem bij een besloten training kijken als ik in de buurt van Eindhoven ben. Dan zet ik mijn auto neer en sta ik tussen wat doeken aan de overkant.”

Kraay vertelt wat hem is opgevallen aan de trainingen van Van Nistelrooij. “We willen allemaal een handtekening van het voetbal van Heitinga en Van Nistelrooij. Van Slot hebben we een handtekening, dat weten we inmiddels wel. Bij PSV wordt bijna de hele week elf tegen elf getraind. Zij denken niet van: wij zijn een counterploeg, maar ook niet van: Wij zijn een hoge druk ploeg, zoals het elftal van Slot. Je ziet gewoon dat er constant op z’n Ten Hags stilgelegd wordt als de afstand tussen de centrale verdedigers en spitsen groter is dan dertig of veertig meter. Dus bij tijd en wijle zetten ze hoog druk, maar dat ging bij Emmen en Cambuur mis.”

Kraay gaat verder. “Hij (Van Nistelrooij, red.) legt nu iedere keer alles stil. Laag staan, maximaal dertig meter.” Kenneth Perez herkent de boodschap aan Van Nistelrooij zijn houding tijdens wedstrijden. “Hij staat de hele tijd met zijn handen naar binnen te gebaren. Klein maken. De onderlinge afstanden zijn het allerbelangrijkste in voetbal. Om druk te zetten, maar uiteindelijk ook om te kunnen voetballen.” Willem Vissers, journalist van de Volkskrant, komt tot slot terug op de beginvraag van presentator Wouter Bouwman. “Als PSV twee van de drie prijzen wint, kun je niet spreken over een mislukt seizoen. Dan hebben ze een goed seizoen gehad. Zeker omdat PSV in de winterstop zijn twee beste spelers is kwijtgeraakt, dan hebben ze het heel behoorlijk gedaan.”