Kraaij junior kijkt Giménez ‘recht in de ogen’: ‘Hoe groot is de kans?'

Zondag, 7 mei 2023 om 17:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:21

Santiago Giménez heeft aangegeven te willen blijven bij Feyenoord, maar kan daar tegelijkertijd nog geen duidelijkheid over geven. Dat zegt de Mexicaanse topschutter in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. Giménez was zondagmiddag andermaal van grote waarde voor Feyenoord met een dubbelslag tegen stadgenoot Excelsior (0-2).

Feyenoord heeft nu een voorsprong van acht punten op naaste achtervolger PSV, wat betekent dat de Rotterdammers volgende week zondag in de eigen Kuip tegen Go Ahead Eagles kampioen kunnen worden. Dat is mede te danken aan Giménez, die dit seizoen al goed was voor veertien Eredivisie-treffers. Het leidt tot de onvermijdelijke vraag van Kraay junior. "Ik kijk je recht in de ogen aan", kondigt de verslaggever aan. "Hoe groot is de kans dat je volgend seizoen voor Feyenoord speelt, in percentages?" Giménez: "Dat weet ik niet. Ik hou van deze club. Deze club heeft de deuren naar Europa voor mij geopend."

Santiago Gimenez in zijn laatste zeven wedstrijden: ?? 8 ??? 1 ???? ????????! ??????#excfey — ESPN NL (@ESPNnl) May 7, 2023

"Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren", vervolgt de 22-jarige international. "Eerst wil ik me focussen op de volgende wedstrijd en hier iets winnen. We zullen zien wat er daarna gebeurt." Kraay junior neemt daar geen genoegen mee. "Ik had van je verwacht dat je zou zeggen: 'Hans, ik blijf hier'. Ik ben zeer, zeer teleurgesteld in je", zegt hij met een knipoog. Giménez laat zich vervolgens iets positiever uit over de kansen op nog een seizoen in Rotterdam-Zuid. "Ik wil blijven, maar je weet niet wat er kan gaan gebeuren."

Eerder in het interview ging Giménez in op zijn populariteit bij de Feyenoord-aanhang. "Het is geweldig om te zien dat kinderen mijn shirts dragen, de Mexicaanse vlaggen, de sombrero's... Het is prachtig om te zien voor mij, omdat ik hiervan heb gedroomd. Nu leef ik de droom." Ook Feyenoord zelf staat op het punt om zijn droom uit te laten komen. "We moeten winnen en dan wordt ook die droom werkelijkheid." Giménez staat tot medio 2026 onder contract bij Feyenoord.