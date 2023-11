Koren op de molen voor Ajax na â€˜slechtste wedstrijdâ€™ Marseille: â€˜Het was shitâ€™

Koren op de molen voor Ajax na ‘slechtste wedstrijd’ Marseille: ‘Het was shit’

Maandag, 27 november 2023 om 11:43 • Lars Capiau • Laatste update: 12:45

Gennaro Gattuso is zeer ontevreden over het spel dat Olympique Marseille op de mat legde tegen RC Strasbourg (1-1). Marseille, dat aanstaande donderdag Ajax ontvangt in het eigen Vélodrome, beleefde daarmee een 'rampzalige' generale repetitie. "Het was shit, een ramp", aldus de Italiaanse coach.

Op de persconferentie liet Gattuso zijn ongenoegen blijken. "Ik ben echt woest over de tweede helft. Dat was shit, een ramp", werd hij na afloop geciteerd.

"Ik heb echt geen idee waarom we speelden zoals we deden. Ik neem alle verantwoordelijkheid, maar het is mij een raadsel hoe dit heeft kunnen gebeuren."

De boze Gattuso eist een verklaring voor het vertoonde spel van zijn spelersgroep. "Die verwacht ik ook nog van hen. Het was een waardeloze vertoning."

"Ik verlies liever nog met 4-0 in een wedstrijd waarin je lef toont, dan op deze manier een punt pakken. Ik heb de spelers ook gevraagd wat er aan de hand was", vertelt een withete Gattuso.

"Dit was de slechtste wedstrijd sinds ik hier ben", foeterde de Italiaanse oefenmeester. Overigens scoorde Jong Oranje-spits Emmanuel Emegha namens Strasbourg.

Voor Marseille is het sowieso een matige aanloop naar het duel met Ajax. In competitieverband won het al vier wedstrijden op rij niet, waar RC Lens de Fransen voor de interlandperiode ook al versloegen (1-0).

Het gelijke spel is koren op de molen voor Ajax, dat zelf met een 5-0 overwinning op Vitesse wél een prettige voorbereiding kende op de Europese ontmoeting.