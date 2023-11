Kopzorgen bij Feyenoord en Slot: ‘Intern zijn ze koortsachtig...’

Vrijdag, 24 november 2023 om 09:37

Feyenoord zit in de maag met de fitheid van Gernot Trauner, zo schetst het Algemeen Dagblad vrijdag. De Oostenrijker kampt sinds de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma met pijntjes en is nog niet in staat om drie wedstrijden in een week te spelen. Voor Feyenoord wachten echter cruciale weken.

Het zijn lastige keuzes die gemaakt dienen te worden door Arne Slot. Zaterdagavond neemt de landskampioen het in de Eredivisie op tegen stadgenoot Excelsior, om drie dagen later in de Champions League aan te treden tegen Atlético Madrid. In beide wedstrijden is Trauner gewenst.

De Oostenrijker is echter (nog) niet in staat om drie wedstrijden in een week te spelen en moet door de technische staf in bescherming worden genomen. "Trainer zijn, is constant het oplossen van dilemma's", vertelt Slot in bovengenoemd dagblad.

Het restant van de Klassieker tegen Ajax heeft zijn tol geëist bij Trauner. "In aanloop naar de wedstrijd was ik ziek geweest en had ik maar eenmaal kunnen trainen'', aldus Trauner, die van Slot toestemming kreeg om een training over te slaan na het duel met Ajax.

"Maar dat kon die week niet, want we moesten de wedstrijd tegen Ajax uitspelen", vervolgt de verdediger. "Ik trainde dinsdag en woensdag speelden we de wedstrijd uit. Dat was een vreemde partij, iedereen was fris en iedereen gaf gas omdat het maar 35 minuten was. Misschien was het net te veel."

Wat de situatie niet gemakkelijker maakt is dat Lutsharel Geertruida ook in de lappenmand zit. De Oranje-international keerde vervroegd terug uit Zeist en kwam geen minuut in actie voor het Nederlands elftal. Zijn blessure wordt als 'niet ernstig' beschouwd.

Gimenez

Ook wordt getwijfeld aan het feit of Santiago Gimenez wel topfit aan de aftrap kan verschijnen tegen Excelsior. De spits vloog uit naar Mexico en was trefzeker voor zijn vaderland, maar keerde donderdag met een jetlag terug in Rotterdam.

"De tweede en met name de derde wedstrijd zijn alleen heel belangrijk als we de eerste winnen'', aldus Slot. De Feyenoord-trainer geeft daarmee aan dat de wedstrijd tegen Excelsior net zo belangrijk is als de topper tegen PSV, volgende week zondag.