Opschudding in Denemarken: Diant Ramaj riskeert celstraf

De vermeende kopstoot van voormalig Ajax-doelman Diant Ramaj in het duel met Brøndby IF kan een vervelend staartje krijgen. De keeper liet zich na afloop volledig gaan en belandde in een ruzie op het veld met onder meer Brøndby-reservedoelman Thomas Mikkelsen.

De 23-jarige Ramaj wordt dit seizoen verhuurd aan FC Kopenhagen, waarmee hij afgelopen weekend de derby speelde tegen Brøndby IF (1-2). Direct na afloop van de wedstrijd stond Brøndby-doelman Patrick Pentz provocerend met zijn armen in de lucht voor het Kopenhagen-publiek, wat hem een lading aan bekers en andere voorwerpen opleverde. Die actie resulteerde bovendien in een heftig opstootje op het veld.

Daarbij raakte ook Ramaj betrokken. Hij zag hoe Mikkelsen enkele spelers van Kopenhagen wegduwde, waarna Ramaj hem aanvloog. De Duitser greep hem bij zijn keel en op beelden is te zien hoe Sean Klaiber, tegenwoordig actief bij Brøndby, hem probeerde weg te halen.

Ramaj kreeg, net als Mikkelsen en Pentz, een directe rode kaart, maar daar bleef het niet bij. De Deense kranten Bold en BT melden namelijk dat er bij de politie aangifte is gedaan tegen Ramaj wegens het geven van een kopstoot. Het is onduidelijk wie er aangifte heeft gedaan.

Daardoor kan de vermeende kopstoot van Ramaj zelfs strafrechtelijke gevolgen hebben, vertelt advocate Mette Grith Stage in gesprek met Tipsbladet. “De politie moet het dossier serieus nemen. Het uitdelen van een kopstoot is mishandeling, en daarvoor kan je zelfs een gevangenisstraf krijgen.”

De strafrechtadvocate plaatst wel direct een kanttekening. “Je kan weliswaar 30 tot 40 dagen celstraf krijgen, maar als de dader geen antecedenten heeft en het slachtoffer niet gewond is, dan kan het bij een voorwaardelijke straf blijven.”

Daarnaast zou de rechter ook meenemen dat het om een voetbalwedstrijd vol spanning gaat. Bovendien is het ook nog relevant wie er aangifte doet: een toeschouwer of Mikkelsen zelf. Ramaj krijgt wel sowieso een schorsing vanwege zijn rode kaart. Het is nog onduidelijk of de club ook nog een straf oplegt.