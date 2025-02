Koploper Galatasaray revancheert zich met debutant Álvaro Morata voor nederlaag tegen Ajax

Galatasaray heeft maandagavond geen fout gemaakt in de Süper Lig. De koploper won op bezoek bij Gaziantep FK met 0-1, door een doelpunt van Ahmed Kutucu.

Álvaro Morata, die dit weekend zijn huurtransfer van AC Milan naar Galatasaray afrondde, begon op de bank bij de bezoekers. Wel was er een basisplek voor voormalig Eredivisionisten Dries Mertens en Davinson Sánchez.

Aan de kant van Gaziantep stond voormalig Vitessenaar Kacper Kozlowski in de basis. Het duel begon teleurstellend voor de Pool en zijn teamgenoten, want het werd al vroeg 0-1.

Een corner van Mertens kwam voor de voeten van Kutucu terecht, die besloot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in één keer richting het doel te schieten. Met succes, want de bal vloog de hoek in.

In het restant van het duel kregen beide ploegen een aantal mogelijkheden om nog tot scoren te komen. 0-1 bleek echter de eindstand. Zo herstelde Galatasaray zich van de 2-1 nederlaag tegen Ajax in de Europa League afgelopen donderdag.

Wel werden er maar liefst negen gele kaarten gegeven: vier aan Gaziantep-spelers, en vijf aan spelers van Galatasaray. Morata viel twintig minuten voor tijd in en maakte zo zijn debuut. Hij kreeg overigens geen geel.

Door de zege vergroot Galatasaray het gat met nummer twee en rivaal Fenerbahçe weer naar zes punten. Gaziantep staat momenteel twaalfde.