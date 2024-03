Kooy geniet van Oranje-international: ‘Dat zijn ook mijn kwaliteiten’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de week een van deze talenten uit. Met deze keer aandacht voor Wessel Kooy, de talentvolle verdediger van Jong Utrecht die onlangs zijn contract verlengde in de Domstad.

Door Kevin van Buuren (tekst) en Labib Bitchou (video)

Kooy zag recent zijn favoriete speler, en medeverdediger Virgil van Dijk de beslissende goal maken in een bekerfinale (Chelsea – Liverpool voor de EFL Cup). Hij kijkt dan ook op tegen de imposante leider achterin. “Hij neemt de leiding en is sterk met het hoofd. Dat zijn aspecten waar ik nog stappen in wil zetten”, vertelt hij aan Voetbalzone. Met een voorzichtige blik ziet hij echter ook gelijkenissen. “Hij is altijd rustig aan de bal en brengt ook rust in het spel, dat zijn ook wel een beetje mijn kwaliteiten.”

Om even lang – 1,84 tegenover 1,94 – als de aanvoerder van het Nederlands elftal te worden, heeft Kooy nog wel een groeispurt nodig. Ondertussen is zijn sportieve groei niet onopgemerkt gebleven in Utrecht. “Ik speel nu veel wedstrijden bij Jong Utrecht. Bij het eerste mag ik af en toe meetrainen. Daarvan zie ik graag meer, maar het gaat stap voor stap."

'Van Dijk neemt de leiding en is sterk met het hoofd, daarin wil ik nog stappen zetten.'

De appel valt niet ver…

Ook op zijn eerste passen in een Utrecht-shirt moest hij een tijdje wachten. “Ik begon met voetballen bij FC Nieuwkoop. Daar ben ik geboren en opgegroeid. Daarna ging ik op negenjarige leeftijd naar Alphense Boys (in Alphen aan den Rijn, red.). Daar heb ik een paar jaar gespeeld. In de Onder 15 kwam ik bij FC Utrecht. Ik heb het hier altijd heel leuk gehad en veel goede vrienden gemaakt.”

Dat hij vanaf Alphense Boys de kans kreeg op profvoetbal, is bijzonder voor familie Kooy. De clubwebsite schrijft dat zijn vader ‘in de gloriejaren van Alphense Boys’ in het eerste speelde. Die club kwam toen uit in de hoogste amateurklasse van het land. Daarnaast zou junior begonnen zijn als middenvelder, maar viel hij pas echt op toen hij net als zijn vader in het hart van de verdediging begon te spelen. Volgens Kooy heeft hij nog altijd veel aan de ervaring van zijn vader.

Wessel Kooy wil zich opwerken tot vaste verdediger van FC Utrecht.

“Hij heeft redelijk hoog gevoetbald, dus hij geeft me elke wedstrijd wat tips. Vooral de slimmigheidjes waardeer ik: eerder springen dan je tegenstander, een klein duwtje geven en altijd jezelf beschermen in duels.” Zijn vader werd ook kampioen bij Alphense Boys en heeft onder meer tegen Marc Overmars gespeeld in zijn jongere jaren. “Dat heb ik allemaal niet echt meegemaakt. Maar het is leuk om te delen dat ik nu op hoog niveau speel. En hij vindt het leuk om het te zien.”

Dromen van de Premier League

Inmiddels houdt de negentienjarige verdediger zichzelf ook goed staande in de Keuken Kampioen Divisie. Met dromerige ogen kijkt hij alvast vooruit. “Ik wil veel wedstrijden spelen bij Jong FC Utrecht en langzaam richting het eerste kijken. Meer meetrainen, mij ontwikkelen en natuurlijk zo snel mogelijk een vaste selectiespeler worden.” Ook in de absolute top heeft hij een favoriet. “Je droomt natuurlijk van Champions League met een mooie club, voor mij is dat Liverpool. Een hele mooie club, met goed voetbal en prachtige fans.”

Enkele weken terug werd Kooy in verband gebracht met een vertrek uit de Domstad. Niet naar Liverpool, maar er zou interesse geweest zijn uit Engeland. Een fansite van FC Utrecht wees tevens op het aflopende contract van het talent. Uiteindelijk zijn alle geruchten de kop in gedrukt, daar Kooy op Valentijnsdag opnieuw de liefde verklaarde aan zijn club en zijn contract verlengde tot medio 2026. “Utrecht betekent heel veel voor mij. En ik kijk ernaar uit om in het stadion te spelen voor alle supporters.”

Nieuwe herinneringen creëren

Met de interesse was hij naar eigen zeggen niet bezig. “Ik ben alleen bezig met mijn spel. Niet met interesse van buitenaf.” Hij wil liever nieuwe herinneringen maken bij zijn huidige club, zoals toen hij met de Onder 17 de beker won in 2022. Daar stond Utrecht in blessuretijd nog 1-2 achter tegen Jong Ajax, totdat keeper Yaell Samson de gelijkmaker maakte. Daarna besliste Utrecht de wedstrijd in verlenging (3-2). “Dat zal me altijd bijblijven”, zegt Kooy.

??? Door dit doelpunt van keeper ?????????? ???????????? krijgt de bekerfinale tussen FC Utrecht O17 en Ajax O17 een verlenging. ?? De bal rolt weer in Utrecht! ???? 2-2 ??? ['91] #utraja pic.twitter.com/PBDmRSwVrU — FC Utrecht (@fcutrecht) June 4, 2022

Ook op internationaal niveau heeft hij Kooy al mooie dingen meegemaakt. Zo mocht hij aansluiten in jeugdelftallen van Oranje. “Dat is een mooie beloning, en ik leer er heel veel. Ik ben blij dat ik een paar keer opgeroepen ben.” Daarnaast mocht hij proeven aan de doorslaggevende rol die Van Dijk ook wel eens heeft. “Op een toernooi in Dubai maakte ik de winnende goal in de laatste minuut. En tijdens de tweede wedstrijd mocht ik aanvoerder zijn. Uiteindelijk hebben we ook nog de cup gewonnen.”

Was hij geen voetballer geweest, dan stoomde Kooy zich momenteel waarschijnlijk klaar om het bedrijfsleven in te gaan. Zoals zijn vader bij zijn voetbal meekijkt, houdt de verdediger zijn vaders domein met een schuin oog in de gaten. “Hij heeft een eigen bedrijf, daar kijk ik graag mee. Ik vind dat erg leuk om te zien.” Maar voorlopig richt hij zich op zijn kansen in het profvoetbal. “Ik moet geduld hebben. Je weet nooit wat er gebeurt in het voetbal. Ik train gewoon door en wacht rustig mijn kans af.”

