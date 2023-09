Koopmeiners schiet Atalanta op aangeven De Roon naar zege; rentree Hateboer

Woensdag, 27 september 2023 om 20:23 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:34

Atalanta heeft woensdagavond in de Serie A nipt weten te winnen van Hellas Verona. Door een doelpunt van Teun Koopmeiners, op aangeven van Marten de Roon, was de eindstand 0-1. De ploeg uit Bergamo staat daardoor voorlopig op de vierde plek in de Italiaanse competitie. Hans Hateboer, die sinds februari van dit jaar door een kruisbandblessure niet meer in actie kwam, maakte na de rust zijn rentree voor Atalanta.

Bijzonderheden:

Hellas trad aan met voormalig Eredivisionist Cyriel Ngonge in de basis, terwijl voormalig FC Groningen-middenvelder Tomas Suslov genoegen moest nemen met een plek op de bank. Bij Atalanta was er een basisplaats voor De Roon en Koopmeiners, terwijl Hateboer en Mitchel Bakker op de bank startten. Na twaalf minuten kwam Atalanta op 0-1: De Roon speelde de bal naar rechts, waar Koopmeiners - na een overstapje van Emil Holm – klaarstond om in de lange hoek af te ronden. In de tweede helft, waarin Hateboer zijn rentree maakte, was Hellas via Isak Hien (kopbal over) en Ondrej Duda (vrije trap over) dicht bij de gelijkmaker. Aan de andere kant liet Charles De Ketelaere, die net over kopte, na om de wedstrijd definitief te beslissen. Toch gingen de drie punten mee naar Bergamo.

???????????????? ????????! ?? Uitgerekend Teun Koopmeiners die de 1-0 maakt en Atalanta op voorsprong zet ??#ZiggoSport #SerieA #VeronaAtalanta pic.twitter.com/R9JwONAIHl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 27, 2023

Hellas Verona – Atalanta 0-1

12’ 0-1 Teun Koopmeiners (assist: Marten de Roon)