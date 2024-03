Koopmeiners niet in Oranje? Kraay jr. legt uit waarom Koeman hem moet thuislaten

Het Nederlands elftal oefent later deze maand ter voorbereiding op het EK 2024 tegen Schotland (22 maart) en gastland Duitsland (26 maart). Ronald Koeman heeft op het middenveld heel wat te kiezen. Analist Hans Kraay junior adviseert de bondscoach van Oranje om de in vorm verkerende Teun Koopmeiners voor deze oefenduels thuis te laten.

Koeman maakt zijn definitieve selectie vrijdag 15 maart bekend. De keuzeheer nam in zijn voorselectie liefst negen middenvelders op: Mats Wieffer (Feyenoord), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV), Quinten Timber (Feyenoord), Tijjani Reijnders (AC Milan), Joey Veerman (PSV), Teun Koopmeiners (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq).

Frenkie de Jong behoorde ook tot de voorlopige selectie, maar de middenvelder van FC Barcelona liep twee dagen later een enkelblessure op. Koeman kan tijdens de vriendschappelijke wedstrijden tegen Schotland en Duitsland geen beroep doen op een van zijn steunpilaren.

Kraay jr. adviseert de bondscoach om Timber, Reijnders, Schouten, Veerman, Wieffer en Wijnaldum te selecteren. De analist geeft vooral hoog op van Reijnders, die bij AC Milan een onbetwiste basisspeler is. “Ik denk dat hij uiteindelijk op het EK als middenvelder naast Frenkie de Jong gaat starten”, aldus Kraay jr.

De analist van ESPN zou Teun Koopmeiners opvallend genoeg, net als Marten de Roon, niet oproepen. "Ik moet een speler laten afvallen voor wie 50 tot 55 miljoen euro geboden gaat worden. Juventus wil hem hebben”, zegt Kraay jr. over de linkspoot.

"In Italië doet hij het goed als tien en halve tien, maar in Oranje heeft hij het net niet.” De 26-jarige middenvelder speelde tot nog toe 20 interlands, waarin hij het net 2 keer wist te vinden en eveneens 2 assists gaf.

Koopmeiners stal afgelopen zondag nog de show namens Atalanta door in het competitieduel met Juventus (2-2) tweemaal doel te treffen. Dit seizoen was hij al goed voor 12 goals en 4 assists in 33 officiële duels.



