Koopmeiners is de grote man bij Atalanta en knikkert Milan uit het bekertoernooi

Atalanta heeft woensdagavond de halve finale van de Coppa Italia bereikt ten koste van AC Milan. De uitploeg was met 1-2 te sterk dankzij twee treffers van Teun Koopmeiners. Rafael Leão was trefzeker namens i Rossoneri. Atalanta treft Fiorentina in de halve finale van het Italiaanse bekertoernooi.

In de strijd om een ticket voor de halve finale begon Milan met Tijjani Reijnders in de basis. Bij Atalanta startten Koopmeiners en Marten de Roon aan de aftrap.

De eerste grote kans van de wedstrijd kwam na iets minder dan twintig minuten spelen. Yunus Musah kreeg de bal door de lucht in het strafschopgebied aangespeeld en haalde meteen de trekker over. Atalanta-doelman Marco Carnesecchi zag de bal echter recht op zich afkomen en tikte de poging over.

Tien minuten voor rust werd De Roon hard onderuitgehaald en moest hij even later het veld verlaten. Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini kreeg een gele kaart omdat hij vond dat de overtreding op De Roon harder bestraft had moeten worden. Luttele minuten later maakte de Italiaan zich weer boos en ontving hij zijn tweede gele prent waardoor hij nog voor rust moest inrukken.

De eerste treffer van de wedstrijd viel op slag van rust via Leão, die het eindstation was van een aanval – opgezet door Reijnders – over meerdere schijven. De Portugese dribbelaar werkte een teruggetrokken bal van Theo Hernández hard en zuiver achter Carnesecchi: 1-0. Atalanta kwam nog geen minuut later alweer op gelijke hoogte dankzij Koopmeiners.

Daar is 'ie weer: ???????? ??????????????????????! ?? Vanaf 11 meter maakt de Nederlander z'n tweede van de avond ??#ZiggoSport #CoppaItalia #MilanAtalanta pic.twitter.com/r8x7l1XUxn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 10, 2024

De Nederlandse middenvelder schoot met zijn chocoladebeen hard in de verre hoek achter Milan-keeper Mike Maignan: 1-1. Na rust zette Koopmeiners zijn ploeg zelfs op voorsprong met een rake strafschop: 1-2. In de slotfase van het duel werd niet meer gescoord, waardoor Atalanta naar de halve finale gaat en de kwartfinale het eindstation is voor Milan.

AC Milan – Atalanta 1-2

45’ 1-0 Rafael Leão (assist: Theo Hernández)45+2 1-1 Teun Koopmeiners (asssist: Emil Holm)59’ 1-2 Teun Koopmeiners (strafschop)