Real Madrid heeft in een persbericht laten weten dat zijn deelname aan de finale van de Copa del Rey niet op het spel staat. De Koninklijke benadrukt dat de afgevaardigden niet maar de officiële plechtigheden gaan, zoals de persconferentie en het diner met de clubleiding van FC Barcelona, maar dat el Clásico ‘gewoon’ gespeeld gaat worden.

Het was vrijdag een grote chaos in het Spaanse medialandschap. Real Madrid had een klacht ingediend bij de Spaanse bond (RFEF) over de aanstelling van arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea en videoscheidsrechter Pablo González Fuertes.

In een video van Real Madrid TV werden onder meer alle vermeende fouten en controversiële beslissingen van De Burgos Bengoetxea op een rij gezet. De Madrilenen willen namelijk dat er een topscheidsrechter zou worden aangesteld en zij geven aan dat De Burgos Bengoetxea nooit een grote wedstrijd heeft gefloten.

Het verzoek van Real Madrid werd resoluut van tafel geveegd door de Spaanse bond, en de arbiters kwamen vrijdagmiddag met een statement tegen de harde kritiek vanuit het Bernabéu. De Burgos Bengoetxea barstte bovendien in tranen uit, mede omdat zijn ‘integriteit’ is aangetast.

Als tegenreactie op het antwoord van de bond en de woorden van de arbitrage besloot Real Madrid om geen open training meer te gaan doen. Bovendien werd er als statement een streep gezet door het traditiediner met de clubleiding van Barcelona én weigerde Carlo Ancelotti aan te schuiven voor de persconferentie.

In de Spaanse media werd er nadien volop gespeculeerd over de boycot van Real Madrid. Er werd zelfs getwijfeld over het doorgaan van de finale van de Copa del Rey, maar met die geruchten heeft Real Madrid in een nieuw statement afgerekend.

“Wij communiceren dat er nooit nagedacht is over het boycotten van de finale van de Copa del Rey. De club begrijpt dat de betreurenswaardige en ongepaste uitspraken van de scheidsrechters die voor deze wedstrijd zijn aangesteld, 24 uur voor de finale, geen afbreuk mogen doen aan een sportevenement van wereldwijde betekenis dat door honderden miljoenen mensen wordt bekeken”, zo klinkt het.