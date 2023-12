‘Komst van toptalent naar Barça hoogst onzeker; andere topclubs willen toeslaan’

Barcelona moet vrezen dat het uiteindelijk naast het Braziliaanse toptalent Estêvão Willian gaat grijpen, zo meldt Mundo Deportivo. De zestienjarige rechtsbuiten van Palmeiras droomt naar verluidt van een toekomstige overstap naar de Catalanen, echter wordt het voor Barça lastig om zijn torenhoge ontsnappingsclausule te activeren.

Barcelona werd beschouwd als de grote favoriet om Estevão in te lijven. Mundo Deportivo omschrijft de jonge aanvaller als ‘een van de grote pareltjes van het Braziliaanse voetbal’. De tiener liet eerder al weten te dromen van de Spaanse grootmacht, terwijl zijn vader eveneens de voorkeur geeft aan Barcelona.

16 year old Estevão Willian is different. Messinho, as he’s known in Brazil, was the subject of a €35m bid from PSG as a 15 year old when the Parisian giants were also after Endrick. Palmeiras are developing some absolute geniuses in Brazil. Lefty Ney ????pic.twitter.com/o3vVVe0C9P