Komst Henderson lijkt voorbode: ‘Ajax zet komende zomer in op nog meer leiders'

Ajax wil in de zomer nog meer leiders binnenhalen, zo laat Algemeen Dagblad-journalist Johan Inan weten in de AD Voetbalpodcast. De Amsterdammers verzekerden zich donderdagavond al van de komst van Jordan Henderson.

“Je moet het aantrekken van Henderson zien als het begin van het herstel van Ajax”, zegt Inan. “Ze hebben na de eerste seizoenshelft geconstateerd dat het binnen de selectie ontbrak aan leiderschap door het vertrek van jongens als Daley Blind en Dusan Tadic.”

“Die werden in 2018 binnengehaald als de nieuwe leiders, toen ze nog niet op hun retour waren”, vervolgt de clubwatcher van Ajax. “Zij hadden een enorm effect op de kleedkamer.”

“Er was opeens veel meer animo om de gym in te gaan. En misschien wel het allerbelangrijkste: de prestaties op het veld werden beter, omdat veel jonge spelers zich optrokken aan Tadic en Blind.”

Volgens Inan wil de clubleiding van Ajax de selectie nu ook sturing en houvast geven door routiniers aan te trekken. “Dat is ze met Henderson gelukt en van wat ik hoor, is dat er in de zomer misschien nog één of twee bijkomen, zodat de wederopstanding echt gestalte gaat krijgen.”

Supporters van Ajax hoeven niet te verwachten dat de club deze maand nog meer grote aankopen gaat doen. “Het budget is niet dusdanig dat ze deze winter al meerdere leiders kunnen aantrekken”, aldus Inan.

Uitgaande transfers

Freek Jansen, hoofdredacteur van Voetbal International, liet donderdag in de Pak Schaal Podcast weten dat er mogelijk nog wel enkele Ajax-spelers vertrekken. Zo zou er ‘beweging’ rondom vleugelaanvaller Carlos Forbs en één andere speler zijn. Een tweede naam werd door Jansen alleen niet genoemd.

