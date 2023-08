Komst Akpom naar Ajax belooft veel: ‘In 10 jaar niet zoveel klasse gezien’

Woensdag, 16 augustus 2023 om 17:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:23

Ajax is in de zoektocht naar doelpunten uitgekomen bij de relatief onbekende Chuba Akpom. De Amsterdamse club maakt 12,3 miljoen euro over naar Championship-club Middlesbrough, een bedrag dat door bonussen nog eens met 2 miljoen euro kan oplopen. Wie is eigenlijk deze 27-jarige aanvaller die bij Arsenal te boek stond als een groot talent maar onder toenmalig manager Arsène Wenger nooit doorbrak? Voetbalzone vroeg het aan Sam France, die Akpom als journalist van de Engelse tak van GOAL afgelopen seizoen bijna wekelijks zag uitblinken op de Engelse velden.

Door Rian Rosendaal

Wat zijn de sterke en zwakke punten van Akpom?

"Akpom speelde afgelopen seizoen onder manager Michael Carrick als een 10 of 9,5. Hij was gewoon de complete aanvaller, met de kwaliteiten om de bal voorin vast te houden en de combinatie te vinden met zijn collega-aanvallers bij Middlesbrough. Vanwege zijn geweldige spelinzicht ontstaan er altijd kansen en zijn vermogen om af te werken is simpelweg fantastisch te noemen. Dat Akpom teleurgesteld was dat de grens van 30 doelpunten net niet was gehaald (29 goals in totaal in de Championship en FA Cup, red.), zegt denk ik wel voldoende over zijn briljante jaar bij de club."

"Akpom wist binnen het strafschopgebied werkelijk elk soort doelpunt te maken. Kopdoelpunten, met links en rechts, keihard afgemaakt, delicate goals en ook strafschoppen. Het is iemand die op instinct afwerkt, al denkt hij soms wel te lang na als een grote kans zich aandient. Zijn grootste kracht is vanuit het niets een actie maken. Akpom is niet heel erg snel en ook geen geweldige dribbelaar. En het is een speler die vertrouwen moet krijgen van de manager. Onder Carrick speelde Akpom als herboren. Diens voorganger Chris Wilder gaf hem aan het begin van vorig seizoen niet eens een rugnummer, omdat hij hem er niet bij wilde hebben. Maar als hij met vertrouwen speelt, dan straalt dat er ook echt vanaf."

Akpom heeft onder Carrick een ware transformatie ondergaan.

Denk je dat Akpom past in de aanvallende manier van spelen van Ajax?

"Ik weet te weinig van het spelsysteem dat Ajax doorgaans hanteert. Maar als Akpom achter een nummer 9 kan opereren, in plaats van zelf de diepste spits te zijn, dan verwacht ik goede prestaties van hem. Akpom was afgelopen seizoen op zijn best in een rol kort achter nummer 9 Cameron Archer. Die hield de verdediging van de tegenstander altijd flink bezig, waardoor er ruimte ontstond voor Akpom om in te bewegen. Over Akpom als nummer 9 ben ik minder zeker, maar gezien zijn 29 goals van afgelopen seizoen zou het mij niet verbazen als hij dit jaar opnieuw met een flink aantal doelpunten op de proppen komt."

Waarom wist Akpom nooit definitief door te breken bij Arsenal?

"Akpom was een echte laatbloeier. Middlesbrough nam hem in 2020 over van PAOK Saloniki, waar hij bijzonder populair was. Echter, in zijn eerste jaar bij Middlesbrough maakte hij slechts vijf doelpunten en in het tweede seizoen werd hij verhuurd (aan PAOK, red.). Akpom heeft meerdere mislukte verhuurperiodes gekend in de Championship en in andere competities en daarom had niemand verwacht dat hij uiteindelijk zo ver zou komen. Aan het begin van vorig seizoen had namelijk geen enkele supporter het erg gevonden als Middlesbrough hem aan een andere club had verkocht."

"Ik kan in dat kader niet genoeg benadrukken wat voor een transformatie Akpom heeft ondergaan sinds de komst van Carrick naar Middlesbrough (in oktober 2022, red.). Het was alsof zijn potentieel eindelijk werd ontgrendeld, na jaren van middelmatige optredens. Als Akpom goed speelt, dan kun je echt zien dat hij in de jeugdopleiding van Arsenal heeft gezeten. De korte balbehandelingen en trucjes die hij uitvoerde terwijl hij snelle aanvallen opzette, waren echt van de buitencategorie. Zoveel klasse heb ik in de afgelopen tien jaar niet gezien bij Middlesbrough. Alleen Alvaro Negredo (die in het seizoen 2016/17 voor de club uitkwam, red.) komt daarbij in de buurt."

Akpom namens PAOK Saloniki in duel met voormalig Ajacied Joël Veltman.

Is Akpom op 27-jarige leeftijd nog steeds goed genoeg voor de Premier League?

"Dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Afgelopen seizoen was Akpom zonder meer verbluffend en fantastisch bezig in Engeland, wat toch wel een groot raadsel mag worden genoemd. Want zijn loopbaan tot aan het begin van vorig seizoen was, enkele uitzonderingen daargelaten, met recht middelmatig te noemen. Ajax zal daarom moeten hopen dat hij dat uitzonderlijke niveau weet vast te houden en dat wat Akpom afgelopen seizoen presteerde bij Middlesbrough niet een eenmalige gebeurtenis blijkt te zijn."

Vertel tot slot nog eens meer over Akpom en het afgelopen jaar bij Middlesbrough?

"Op individueel gebied het beste seizoen van een speler van Middlesbrough sinds Juninho (die in drie periodes furore maakte bij de club, red.). Elke supporter van Middlesbrough is er denk ik wel kapot van zijn, nu hij daadwerkelijk naar Ajax vertrekt. Akpom was niet alleen de spil van een opwindend en aanvallend elftal, maar emotioneel gezien tevens het kloppende hart van het team. Je kon goed zien wat het voor hem betekende en hoe emotioneel hij werd toen hij mijlpalen wist te bereiken, waarvan hij waarschijnlijk dacht dat die nooit haalbaar waren."

"Toen Middlesbrough verloor in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Premier League (over twee duels was Coventry City te sterk, red.), was de meest trieste aanblik direct na afloop. Akpom was ontroostbaar en Carrick moest hem echt een tijdje vasthouden. Hij geeft echt om de club. Geen enkele Middlesbrough misgunt hem deze stap en iedereen hoopt dat zijn tijd bij Ajax een succes zal worden. Akpom had altijd tijd voor de fans en was welbespraakt en gepassioneerd tegenover de pers. Het was gewoon altijd een bescheiden en toegewijde speler. Met de steun van zijn trainer en het vertrouwen van de fans zou Akpom voor die twaalf miljoen euro zomaar eens een uitstekende aanwinst kunnen zijn."