Vincent Kompany voelt zich respectloos behandeld: 'Ongelooflijk dit'

Vincent Kompany was niet zo te spreken over een vraag van een journalist tijdens de persconferentie van Bayern München. De trainer voelde zich tekortgedaan, omdat een van zijn behaalde prijzen werd vergeten.

Op de vooravond van een mogelijk kampioensfeest in Duitsland, waarin Bayern München bij winst op FSV Mainz en puntenverlies van Bayer Leverkusen kampioen kan worden, ging het op de persconferentie over eerder behaalde prijzen.

Opvallend genoeg zou de eventuele Bundesliga-titel dit weekend een primeur zijn voor Harry Kane, die nog geen enkel kampioenschap op zijn palmares heeft staan. Voor Kompany zou het echter zijn zesde landstitel als speler of trainer zijn – na vier keer Premier League-winst met Manchester City, twee keer landskampioen in België én een titel met Burnley.

Het behaalde kampioenschap met Burnley telt blijkbaar niet voor iedereen in Duitsland. Kompany kreeg een vraag waarin werd gezegd dat hij zijn 'eerste titel als trainer' kan gaan behalen, een suggestie die bij de Belgische coach niet zo lekker viel.

"Dit is ongelooflijk," reageert Kompany in het Duits. "Het is al de tweede keer deze week dat iemand beweert dat dit mijn eerste titel als trainer zou worden. Ik heb er al één gewonnen met Burnley."

In het seizoen 2022/23 leidde Kompany Burnley met overmacht naar de titel in de Championship. Daarmee promoveerde hij zich rechtstreeks naar de Premier League, maar behaalde hij dus ook een officieel kampioenschap. "Dat was gewoon een titel."

Kompany maakte vervolgens nog maar eens duidelijk hoe hij daar zelf tegenaan kijkt. "Ja, het was promotie, maar we stonden bovenaan. Dat betekent dat we de titel hebben gewonnen." Met een knipoog voegde hij daaraan toe: "Dan was de parade in Burnley dus voor niks."