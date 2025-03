Kolderiek misverstand tussen Van Dijk en Alisson brengt Liverpool in problemen

Liverpool heeft zichzelf zaterdagmiddag in de problemen gebracht in de Premier League. Arne Slot, die vanwege een schorsing op de tribune zit op Anfield, zag zijn ploeg vlak voor rust op achterstand komen tegen hekkensluiter Southampton. Daar ging een kolderiek misverstand tussen aanvoerder Virgil van Dijk en doelman Alisson Becker aan vooraf.

Liverpool nam als verwacht het intiatief in eigen huis, maar had grote moeite om openingen te vinden tegen de nummer twintig van de Premier League. In de zesde minuut viel de bal uit de kluts wel goed voor Curtis Jones, die rakelings naast schoot.

Southampton bracht daar weinig tegenin, maar sloeg in de tweede minuut van de blessuretijd in de eerste helft zeer verrassend toe. Van Dijk wilde de bal na een verre inworp laten lopen voor zijn doelman Alisson, die dat niet helemaal begreep.

Zo kwam de bal uit de kluts voor de voeten van William Smallbone, die van dichtbij binnenschoot: 0-1. Het had vlak voor rust nog erger kunnen worden voor Liverpool, toen Darwin Núñez een harde overtreding maakte op Kyle Walker-Peters. Scheidsrechter Lewis Smith gaf direct geel, waarna een minutenlange VAR-check volgde. De gele kaart bleef vervolgens staan.