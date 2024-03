Kökçü wordt door Schmidt hard gestraft voor snoeihard interview over Benfica

Orkun Kökçü is vermoedelijk door Roger Schmidt uit de selectie gezet bij Benfica. De voormalig Feyenoorder is in elk geval niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor de competitiewedstrijd van zondagavond tegen Casa Pia. Kökçü lijkt daarmee gestraft te worden voor het harde interview dat de middenvelder zaterdag gaf aan De Telegraaf over zijn eerste seizoen in Portugal.

Kökçü wisselt bij Benfica tussen bank en basis en speelde een zeer bescheiden rol in het Europa League-tweeluik tegen Rangers. Benfica wist de volgende ronde na een 2-2 uitslag in eigen huis en een 0-1 zege in Schotland uiteindelijk te bereiken, maar Kökçü speelde in die duels slechts in totaal 28 minuten.

Zondag staat om 19:00 uur Nederlandse tijd het treffen met nummer elf Casa Pia op het programma voor Benfica. De nummer twee van de Portugese competitie reist dus af zonder Kökçü, zo blijkt uit de wedstrijdselectie die op X bekend is gemaakt.

Kökçü vertrok in juli 2023 als een grote meneer bij Feyenoord. De rechtspoot had zijn jeugdliefde als aanvoerder naar de landstitel geleid, om vervolgens het avontuur aan te gaan bij de grootste club van Portugal. Hoewel Kökçü onder Roger Schmidt, voormalig trainer van PSV, regelmatig aan spelen toekomt, voelt hij zich niet gelukkig bij Benfica.

“Nee, dit is niet wat ik verwachtte”, aldus de goudeerlijke Kökçü zaterdag in De Telegraaf. “Er speelde op de transfermarkt heel veel afgelopen zomer, ik heb een bewuste keuze gemaakt voor Benfica met het idee dat dit de beste stap in mijn carrière was om me verder op alle vlakken te ontwikkelen. Dat is slechts ten dele gebeurd.”

Hoewel Kökçü tot de recordaankopen van Benfica behoort, werd hij niet groots gepresenteerd door o Glorioso. “Ik heb natuurlijk wel gezien hoe andere spelers in Portugal en bij andere grote clubs in de schijnwerpers zijn gezet. Dat zorgt voor een bepaalde status. Ik heb vanaf het begin nooit het gevoel gehad dat ik belangrijk werd gemaakt. Ook niet door de trainer!”

