Kökçü was bang voor komst Arne Slot: 'Ik dacht: het zal toch niet...'

Orkun Kökçü bewaart goede herinneringen aan de samenwerking met Arne Slot. De Benfica-middenvelder wil Slot nu al 'de beste trainer ooit voor hem' noemen, al vreesde hij bij diens komst nog voor de speelstijl die hij mee zou brengen. Kökçü was daar naar eigen zeggen 'als jonge speler niet geschikt voor'.

Slot kwam in 2021 binnen bij Feyenoord, toen Kökçü al even basisspeler was in Rotterdam-Zuid. De komst van de Bergentheimer zette zijn wereld op zijn kop. "Hij liet me altijd in mijn kracht spelen en dat zag hij nog eerder dan ik. Ik durf nu al te zeggen dat hij voor mij de beste trainer ooit is", aldus Kökçü in De Telegraaf.

De geboren Haarlemmer werd een jaar na Slots komst al aanvoerder gemaakt. Iets wat Kökçü vooraf niet gedacht had. "Toen ik met Feyenoord nog tegen hem speelde en ik hoorde dat hij onze coach zou worden, dacht ik nog: het zal toch niet... Ik wist hoe hij AZ liet spelen en vond mezelf als jonge speler nog niet geschikt voor de speelstijl die hij hanteerde."

Tegen beter weten bleek het juist een schot in de roos. Onder aanvoer van Kökçü werd Feyenoord voor het eerst sinds 2017 weer eens landskampioen. Kökçü speelde met 12 goals en vijf assists in 46 wedstrijden een sleutelrol, en verdiende een miljoenentransfer naar Benfica. O Glorioso maakte de Turks international zelfs de duurste uitgaande speler ooit voor Feyenoord.

Waarvoor Kökçü Slot nog altijd dankt. "Hij ging aan de slag met alle laatste punten van mijn spel. Qua voetbal kon ik altijd mee, maar er was nog een laatste stuk van mijn ontwikkeling. Daarom heb ik heel veel aan hem te danken."

In Portugal gaat het Kökçü minder voor de wind. De 23-jarige middenvelder kende nogal wat aanpassingsproblemen en wordt, zo zegt hij, 'verkeerd gebruikt' door trainer Roger Schmidt. Kökçü speelt bij Benfica vooral als defensieve middenvelder. Volgens journalist Marcel van der Kraan zou hij een transfer niet uitsluiten, mocht zijn rol onveranderd blijven.

Vooralsnog kwam Kökçü tot 34 officiële optredens voor Benfica. Daarin was hij goed voor drie goals en tien assists. Kökçü was donderdag nog invaller tijdens de Europa League-return tegen Rangers FC (0-1 winst). In het heenduel (2-2) kwam hij helemaal niet in actie.

