Kökçü verkozen tot Speler van het Jaar na topseizoen met Feyenoord

Maandag, 4 september 2023 om 21:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:06

Orkun Kökçü is tijdens de Eredivisie Awards gekroond tot Eredivisie Speler van het Jaar 2022/23. De 22-jarige middenvelder kreeg de meeste stemmen van alle aanvoerders en troeft zo Vaclav Cerny, Santiago Giménez, Dávid Hancko en Xavi Simons af. Zijn vader en moeder reikten de prijs uit aan Kökçü, wat een prachtig en emotioneel moment was.

De namen van Cerny, Giménez, Hancko, Kökçü en Simons waren uit een voorselectie op basis van statistieken en stemmen van voetballiefhebbers gerold. De Eredivisie-aanvoerders kozen in samenwerking met spelersvakbond VVCS de uiteindelijke winnaar. De keuze viel op Kökçü, die in dienst van Feyenoord het publiek meer dan eens op de banken kreeg.

De 22-voudig international van Turkije kende wegens slaapproblemen een moeizame start van het seizoen. Uiteindelijk wist Kökçü die problemen te overwinnen en ontpopte hij zich tot de absolute sterkhouder van Feyenoord. De rechtspoot was de leider van het elftal en pakte met de Rotterdammers de eerste landstitel sinds 2017.

Kökçü was in 46 wedstrijden goed voor 12 doelpunten en 5 assists en dwong in de zomer een transfer naar SL Benfica af. Daar werd de ex-Feyenoorder herenigd met Fredrik Aursnes en ging hij samenwerken met onder anderen Roger Schmidt en wereldkampioen Ángel Dí Maria. Kökçü kwam tot 175 wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij verantwoordelijk was voor 32 doelpunten en 27 assists.