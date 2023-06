Kökçü pontificaal op voorpagina grote sportkrant: ‘Gedroomde zomeraankoop’

Vrijdag, 2 juni 2023 om 11:26 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:59

Orkun Kökçü prijkt groot op de voorpagina van A Bola. Volgens de Portugese sportkrant geldt de middenvelder van Feyenoord bij Benfica als ‘de meest gewenste zomeraankoop’ van trainer Roger Schmidt. De interesse van o Glorioso in Kökçü is niet nieuw. Afgelopen winter stond hij ook al in de nadrukkelijke belangstelling van de Portugezen.

De komst van de Turks international wordt gezien als ‘een moeilijke droom die niet onmogelijk is’. Benfica zag de aanvoerder van de Rotterdammers tijdens de winterse transferwindow al als de ideale opvolger van Enzo Fernández, die destijds voor respectievelijk 121 miljoen euro naar Chelsea verkaste. “Roger Schmidt noemt Kökçü als prioriteit om het middenveld te versterken”, schrijft de krant.

In Portugal rekent de pers meer en meer op de transfer van de aanvoerder van Feyenoord naar Benfica. pic.twitter.com/4gmfJFml0Q — Mikos Gouka (@MikosGouka) June 2, 2023

1908.nl meldt eveneens dat de interesse van Benfica in de middenvelder van Feyenoord met de dag toeneemt. Het is echter nog wel de vraag of de kersverse kampioen van Portugal wil én kan voldoen aan de vraagprijs van de Rotterdammers. Fernández (44.25 miljoen euro), Darwin Núñez (34 miljoen) en Jiménez (22 miljoen) zijn tot op heden de duurste aankopen van Benfica. Feyenoord hield in de winter vast aan een vraagprijs van veertig miljoen euro voor Kökçü.

Kökçü zelf was duidelijk na het veroveren van de landstitel met Feyenoord. “Als de juiste club komt, denk ik dat ik deze zomer wel een stap wil maken", liet hij de afgelopen weken meermaals optekenen. Volgens 1908.nl heeft Benfica nog geen formeel bod uitgebracht. De Portugezen krijgen concurrentie van verschillende clubs uit de Premier League. Tottenham Hotspur zou om verschillende redenen echter niet langer in de race zijn om Kökçü te strikken.