‘Kökçü kreeg na botsing met Schmidt uitweg geboden van club uit zijn hart’

Besiktas heeft een poging ondernomen om Orkun Kökçü te huren van Benfica, zo meldt het Turkse Fanatik vrijdagmorgen. De voormalig aanvoerder van Feyenoord heeft echter bedankt voor het aanbod.

Kökçü zei vorige week in een interview met De Telegraaf dat zijn periode bij Benfica nog niet helemaal loopt zoals hij dat graag had gewild. "Ik heb afgelopen zomer een bewuste keuze gemaakt voor Benfica met het idee dat dit de beste stap in mijn carrière was om me verder op alle vlakken te ontwikkelen."

"Dat is slechts ten dele gebeurd", legde de controleur uit. "Ik heb vanaf het begin nooit het gevoel gehad dat ik belangrijk werd gemaakt. Ook niet door de trainer!" Benfica-trainer Roger Schmidt besloot daarop om Kökçü niet op te nemen in de selectie voor het duel met Casa Pia.

Na het duel met Casa Pia (0-1 winst) nam Schmidt Kökçü weer in genade aan. “We hebben over het incident gesproken. Dit was niet zijn intentie. Hij is weer terug bij de selectie”, zei de Duitse oefenmeester op het persmoment na afloop.

Toch blijft staan dat Kökçü zijn periode in Lissabon anders had voorgesteld. De Turkse spelverdeler kwam tot dusver 34 keer in actie voor Benfica. Hij maakte 3 doelpunten en gaf 10 assists.

Besiktas zag zijn kans schoon en probeerde Kökçü komend seizoen te huren van Benfica. De geboren Haarlemmer had daar geen trek in en bedankte voor het aanbod.

De aanbieding van Besiktas komt niet helemaal uit de lucht vallen. Kökçü zei in een interview met Voetbalzone in 2022 dat hij fan is van Besiktas en dat hij hoopt ooit nog voor de club uit Istanbul te spelen.

"Ik wil later in mijn carrière sowieso nog in Turkije spelen. Mijn favoriete club is Besiktas. Heel mijn familie is fan van de club", zei hij tegenover presentator Justus Dingemanse.

