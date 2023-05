Kökçü hemelt Ajacied op: ‘Vergeleken met hem zijn Nederlanders soms...’

Woensdag, 17 mei 2023 om 11:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:07

Orkun Kökçü kan weinig met de kritiek die Edson Álvarez veelvuldig krijgt. De Ajacied vestigde vorige maand clubgeschiedenis met zijn tiende gele kaart in één Eredivisie-seizoen. Hij wordt daarnaast vaak verweten niet over genoeg voetballend vermogen te beschikken. Kökçü is echter louter positief over zijn collega. “Het is een goede, sterke middenvelder”, aldus de aanvoerder van Feyenoord.

Kökçü kon dit seizoen erg genieten van enkele topwedstrijden die hij speelde. De duels met Ajax, PSV en AS Roma werden allemaal op het scherpst van de snede gespeeld. “Soms denk ik dat wij misschien wel iets meer van dat karakter van die Italianen hadden moeten hebben om die 1-1 tegen Roma over de streep te trekken.”, zegt hij tegenover Voetbal International. “Maar ja, zo zijn we simpelweg niet. Ons DNA is anders.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Als voorbeeld haalt Kökçü Lisandro Martínez aan. De Argentijnse verdediger vertrok in de zomer van 2022 voor 57,37 miljoen euro (exclusief bonussen) van Ajax naar Manchester United. “Het is niet voor niets dat Ajax hem zo mist”, geeft Kökçü aan. “Ik heb dat gevoel met nu met Edson Álvarez. Dan hoor je dat die jongen niet kan voetballen en zo. Vond ik al heel erg meevallen.”

Tijdens de wedstrijden tegen Ajax merkte Kökçü pas hoe belangrijk Álvarez daadwerkelijk voor de Amsterdammers is. “Hij is een goede, sterke middenvelder. Door tegen hem te spelen weet je wat je ongeveer te wachten staat in het buitenland. Met hem vergeleken zijn Nederlandse spelers soms echt lieve jongetjes.” Zowel Álvarez als Kökçü lijkt zich deze zomer op te kunnen maken voor een toptransfer. Waar de Ajacied momenteel in de belangstelling van Bayern München en Borussia Dortmund staat, kan de aanvoerder van Feyenoord rekenen op interesse van onder meer veel Premier League-clubs.