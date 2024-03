Kogel door de kerk: Babadi zet handtekening onder nieuw contract bij PSV

Isaac Babadi heeft zijn handtekening gezet onder een verbeterde verbintenis bij PSV, zo maakt de club zaterdagmiddag wereldkundig. De middenvelder tekent een contract tot medio 2028.

Met het nieuws uit Eindhoven komt er eindelijk een einde aan de soap rondom de achttienjarige middenvelder. Babadi werd de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord, maar kiest voor een langer verblijf bij PSV.

Icey ? 2028 ?? On to many more ??? years, together! pic.twitter.com/rB4EjUHtnI