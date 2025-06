Koevermans blijft vol verbazing achter na zien persconferentie Dirk Kuijt

Danny Koevermans bespreekt in Voetbalpraat de start van Dirk Kuijt bij FC Dordrecht. De analist annex scheidsrechter zag iets opmerkelijks aan de houding van de voormalig aanvaller tijdens zijn eerste persbijeenkomst.

''Rust, stabiliteit en vertrouwen zijn voor mij wel de keywords'', zo sprak Kuijt op zijn eerste persconferentie als hoofdtrainer van FC Dordrecht. Het perspraatje wordt enkele uren later geanalyseerd door Koevermans.

''Ik zag toevallig de persconferentie voorbij komen'', onthult de oud-aanvaller maandag in Voetbalpraat. ''En dan lijkt het wel of Kuijt daar emotieloos zit, en een bandje afspeelt. Zo komt het dan op mij over.''

Koevermans ziet een groot verschil met de Kuijt van voorheen. ''Bij ADO Den Haag kwam hij met bravoure binnen en met Beerschot werd hij kampioen in de Belgische tweede klasse.''

''Maar vorig jaar één grote, dikke ellende. Misschien dat hij daardoor gematigder is. Het leek wel alsof Kuijt het van een blaadje voorlas, zo van wat ik moet en ga zeggen. Om alle verwachtingen bij te stellen, zoiets'', voegt de gewezen spits toe aan zijn analyse over het persmoment van maandag.

''Twee van die drie keywords kloppen natuurlijk wel bij Dordrecht'', haakt Kees Kwakman in. ''Daar is rust en stabiliteit. Ze zijn twee seizoenen op rij in de top vijf geëindigd. Daar is wel wat gaande qua professionaliteit.''

''Natuurlijk de samenwerking met Feyenoord. Niet alleen qua spelers, maar ook de dingen daaromheen. En als je een keer tweemaal verliest bij Dordrecht, dan staan ze niet in je achtertuin'', verwacht Kwakman dat Kuijt bij Dordrecht in relatieve rust kan werken.