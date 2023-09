‘Koemans draai met Oranje bewijst het gelijk van Louis van Gaal’

Vrijdag, 8 september 2023 om 07:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:09

Daags na de gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Griekenland (3-0) klinken positieve geluiden in de ochtendkranten. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman had aan één goede helft genoeg om het duel naar zich toe te trekken. Marten de Roon, Cody Gakpo en Wout Weghorst zorgden voor de doelpuntenproductie. Maar misschien wel belangrijker: de gok van Koeman om zijn elftal volledig om te gooien en met drie verdedigers en wingbacks te spelen pakte goed uit.

De Telegraaf stelt dat Oranje weer 'kleur op de wangen heeft'. "Met de sterke wingbacks Blind en Denzel Dumfries, regisseur Frenkie de Jong en de excellerende Xavi Simons en Cody Gakpo had het aanstekelijk spelende Oranje geen kind aan de povere Grieken", stelt Mike Verweij. "De 33-jarige Blind maakte zijn uitverkiezing meer dan waar. Na het tijdperk-Van Gaal was hij tot dusver slechts (twee keer) invaller geweest: tegen Frankrijk en Gibraltar. Maar zijn goede spel bij Girona overtuigde Koeman ervan hem op te stellen."

Bij Verweij gaan de gedachten alvast naar volgend jaar zomer, als Oranje erbij hoopt te zijn op het EK in Duitsland. Het enige grote succes van het Nederlands elftal kwam ook uitgerekend bij onze oosterburen tot stand. "Oranje ligt door het overtuigende optreden in Eindhoven helemaal op koers om 36 jaar na het legendarische EK 1988 in West-Duitsland, waar het Nederlands elftal de enige prijs ooit pakte en Koeman glorieerde als speler, present te zijn op weer een EK in Duitsland."

Volgens Trouw is de tactische omzetting van Koeman 'het gelijk van Van Gaal'. "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, dacht hij (Koeman, red.) deze zomer. Tactisch is hij nooit een dogmaticus geweest. Ook in zijn eerste tijdperk als bondscoach en als clubcoach was zijn filosofie nimmer in beton gegoten. Op het Eindhovense ereterras zag Van Gaal dat het goed was. Vooral Dumfries, bij Internazionale gewend aan dit systeem, profiteerde optimaal van Koemans koerswijziging."

Ook Willem Vissers zag in de Volkskrant dat het goed was wat Koeman deed. "Soms frivool, zeker robuust, geestdriftig en uitermate effectief. Het Nederlands elftal keerde terug naar afgezworen waarden en behaalde de noodzakelijke zege. Het zij gezegd: Oranje is ver verwijderd van wondervoetbal. Wel te zien waren de volgende aspecten: heerlijke dribbels van Xavi Simons en Frenkie de Jong, waarmee de rasvoetballers de jongeren op de tribunes tot hoge tonen verleidden. Doelpunten uit verschillende standen. Samenspel. Enthousiasme. Beweging vooral."

Vissers had wel graag twee andere basisspelers gezien. "Op het oog was Oranje bij de aftrap een wat grauwe ploeg, ondanks dat flitsende oranje tenue, met weinig avontuur. Je zou zo graag meer puur voetbal willen zien, met mannen als Noa Lang en Joey Veerman op de bank. Iemand die makkelijk een mannetje uitspeelt en iemand die een ander alleen voor de doelman kan zetten. Maar ja, Koeman moest een resultaat behalen. Nederland verloor tot donderdag drie van de vier duels sinds de rentree van Koeman en incasseerde elf doelpunten. Dat moest anders."

'We zijn los', kopt het Algemeen Dagblad. "Koeman moest er zijn ego voor opzijzetten, maar hij heeft Oranje dan toch aan de praat gekregen", aldus Sjoerd Mossou. "De knieval van de bondscoach geeft Oranje wat ook in de toekomst nodig is. Met dit modale spelersmateriaal blijkt het domweg de enige reële kans om stabiel tot resultaten te komen, precies zoals zijn voorganger Louis van Gaal dat al had geconcludeerd. De koddige, zo zwaar gedateerde roep om 'de Hollandse school' kan voorlopig weer even de koelkast in."

In de 1-0 van Oranje zag Mossou 'een zekere ironie'. "In de publieke opinie werden De Roon en Blind al geregeld afgeschreven, maar voor het cruciale duel koos Koeman toch weer voor het ervaren en tactisch snuggere duo. In tegenstelling tot veel WK-wedstrijden in Qatar was de uitvoering nu wel ruim voldoende, geholpen door sleutelspeler Frenkie de Jong in topvorm, en met een cruciale rol voor rechtervleugelback Denzel Dumfries. Bij alle drie de doelpunten voor rust gaf de Inter-speler de assist."