Koeman zinspeelt op debutant: ‘Dat is zeker een speler waar we naar kijken’

Maandag, 24 april 2023 om 00:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:45

Ronald Koeman overweegt serieus om Tijjani Reijnders bij de komende interlandperiode uit te nodigen voor het Nederlands elftal. De bondscoach spreekt zondagavond in NOS Studio Voetbal vrij openlijk over zijn plannen tijdens de Final Four van de Nations League over anderhalve maand. "Ja, dat is zeker een speler waar we naar kijken", aldus Koeman in reactie op een vraag van Arno Vermeulen over AZ-middenvelder Reijnders.

"Ik was niet voor niets bij AZ - Anderlecht", zegt Koeman. De Alkmaarders wonnen de returnwedstrijd in de kwartfinale van de Conference League met 2-0, waarna een penaltyserie de beslissing moest brengen. Reijnders schoot zijn strafschop binnen en AZ bekerde uiteindelijk verder. "Ik zet hem af tegen de andere middenvelders: Mats Wieffer, Marten de Roon... Je hebt Jordy Clasie nog, je hebt Teun Koopmeiners... Je hebt Kenneth Taylor."

Vermeulen zou Reijnders direct uitnodigen. "Hij is de middenvelder uit dat rijtje die weleens iemand uitspeelt, dat zag je ook vandaag weer", aldus de chef commentatoren bij NOS Sport. Reijnders won met AZ van RKC Waalwijk (3-0). "Dat uitspelen vind ik niet zo, maar hij is wel echt een middenvelder die vooruit speelt", reageert Koeman. "En ook zonder bal loopt. Dat viel me ook op. Maar dat hadden we al vaker gezien."

Koeman bleef na zijn eerste week dit kalenderjaar met de Oranje-internationals vol teleurstelling achter. Nederland verloor in de EK-kwalificatie kansloos van Frankrijk (4-0) en kreeg met de minimale zege op Gibraltar (3-0) weinig kleur op de wangen terug. Toch denkt Koeman niet aan enorme ingrepen in juni, wanneer Oranje tegen Kroatië uitkomt in de halve finale van de Nations League. Mocht Nederland die wedstrijd winnen, dan volgt in dezelfde week de finale tegen Spanje of Italië.

"Ik heb niet het idee dat je echt moet doorselecteren, hooguit één of twee spelers." In zijn eerste periode als bondscoach van Oranje waren Memphis Depay en Georginio Wijnaldum steunpilaren voor Koeman. "Zo zie ik ze nog steeds wel", zegt de keuzeheer. "Maar ze zullen fitter moeten worden. Wijnaldum heeft een spierblessure en dat kan twee tot drie weken duren. Verder is het duidelijk dat Memphis niet dezelfde fitte speler is als in mijn eerste periode."