Koeman ziet Berghuis afhaken en roept direct vervanger op

Maandag, 9 oktober 2023 om 12:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:38

Steven Berghuis moet komende interlandperiode aan zich voorbij laten gaan. De Ajacied heeft nog te veel last van een blessure om in actie te komen tegen Frankrijk (13 oktober) en Griekenland (16 oktober). Bondscoach Ronald Koeman heeft Ian Maatsen opgeroepen als vervanger.

Berghuis was al niet fit genoeg om te spelen tegen AZ (1-2 verlies) en moet nu dus ook beide EK-kwalificatieduels laten schieten. Het is het zoveelste blessuregeval voor Koeman. Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Noa Lang, Memphis Depay, Justin Bijlow, Matthijs de Ligt en Mark Flekken haakten al geblesseerd af. Lang en Flekken voegden zich zondagavond laat pas bij de ziekenboeg.

Vanwege laatstgenoemd duo besloot Koeman Andries Noppert en Calvin Stengs al bij de groep te halen. Maatsen is nu de volgende die erbij komt. De Chelsea-back, die ook als linksbuiten uit de voeten kwam moest zich normaliter bij Jong Oranje melden. Hij moet zijn debuut voor Oranje nog maken.

Vraagtekens bij Koopmeiners

Ook achter de naam van Teun Koopmeiners staat nog een vraagteken. De middenvelder van Atalanta kwam niet helemaal okselfris uit het duel met Lazio (3-2), maar meldt zich maandag wel in Zeist. Daar moet onderzoek uitwijzen of hij in actie kan komen tegen Frankrijk en/of Griekenland.

Vooral op het middenveld lijkt het zo puzzelen voor Koeman te worden. Als ook Koopmeiners ontbreekt, heeft de oefenmeester alleen Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Xavi Simons, Mats Wieffer en Joey Veerman om uit te kiezen. Simons speelt bovendien vaak als linksbuiten. Die positie zou Maatsen dus eventueel ook in kunnen vullen.

Maandag verzamelt de 24-koppige selectie in Zeist. Vrijdag 13 oktober ontmoet Oranje koploper van de kwalificatiegroep Frankrijk in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Maandag 16 oktober staat het duel met Griekenland op de agenda, dat wordt gespeeld in de OPAP Arena in Athene. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur (Nederlandse tijd).