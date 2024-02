Koeman zet bij Goedemorgen Eredivisie streep door EK-kandidaat Oranje

Een rentree van Luuk de Jong in het Nederlands elftal is definitief geen optie meer, zo laat bondscoach Ronald Koeman zondagochtend weten bij ESPN in Goedemorgen Eredivisie. De keuzeheer belde meerdere keren met de spits van PSV, die achter zijn beslissing om te stoppen als international blijft staan.

“Koeman, is het afgetikt? Gaat Luuk de Jong niet mee naar het EK in Duitsland?”, vraagt Hans Kraay junior. “Hij gaat niet mee inderdaad”, antwoordt de bondscoach, waarna Koeman verder ingaat op de gesprekken die hij met De Jong heeft gehad. “Toen ik voor de tweede keer bondscoach van het Nederlands elftal werd, heeft Luuk mij gebeld.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Daar had hij best wel moeite mee, maar hij gaf toen aan meer tijd voor zijn gezin te willen hebben tijdens de interlandperiodes, hij werd een jaartje ouder et cetera. Dat was het eerste telefoontje.”

Koeman zag daarna hoe De Jong zelf de deur voor een terugkeer in Oranje op een kier liet staan. “Ik heb daar een bewuste keuze in gemaakt, maar hij (Ronald Koeman, red.) kan me altijd bellen. We kunnen altijd even praten”, zei De Jong in augustus 2023.

De bondscoach vindt het logisch dat de media daar destijds direct op zijn gedoken. “Ik heb Luuk toen gebeld en vroeg: ‘Sta je open voor een terugkeer of niet?’ Toen gaf hij aan bij zijn besluit te blijven om te stoppen als international. Ik zei: ‘Ok, mocht je ooit veranderen van mening dan bel jij mij maar.’”

Koeman laat weten dat hij De Jong sindsdien toch weer ‘één of twee keer’ heeft gesproken. “Maar een terugkeer van hem in Oranje is een gepasseerd station. Het is zijn beslissing, die respecteer ik en dan is het voor mij ook geen discussiepunt meer.”

André Ooijer, eveneens aanwezig in het praatprogramma, haakt vervolgens in: “Zeg nooit nooit, want als er straks enkele blessuregevallen komen…”, waarna de oud-prof door presentatrice Fresia Cousiño Arias en Kraay junior wordt onderbroken: “Nee, nee! Dit is helemaal afgetikt, het is klaar.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties