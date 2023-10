Koeman wil maatregelen na wedstrijd van Ajax: ‘Dan moet er ingegrepen worden’

Zondag, 15 oktober 2023 om 19:27 • Bart DHanis

Ronald Koeman vindt dat de UEFA of de scheidsrechter van dienst moet ingrijpen indien er maandagavond vanaf de tribunes met lasers wordt geschenen, zo heeft hij gezegd op de persconferentie voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel met Griekenland.

“Ik heb gezien wat er bij Ajax is gebeurd. Ik heb bij de KNVB aangegeven dat zoiets weer kan voorvallen en dat ik vind dat er dan opgetreden moet worden door de UEFA of de scheidsrechter”, zegt de bondscoach van Oranje naar aanleiding van een vraag van Valentijn Driessen.

Toen Ajax vorige week donderdag te gast was in Athene voor het Europa League-duel met AEK Athene (1-1), werden de spelers van de Amsterdamse ploeg continu bestookt door supporters met laserpennen.

In de eerste helft van dat duel mocht Steven Bergwijn aanleggen voor een strafschop en werd hij daarbij veelvuldig vanaf de tribunes in de ogen geschenen door fans van de thuisploeg.

Bergwijn schoot de strafschop raak, maar zag naar eigen zeggen ‘helemaal niets’ bij het nemen van de penalty. De stadionspeaker van AEK Athene had al veelvuldig gevraagd om te stoppen met het schijnen met lasers.

Oranje neemt het maandagavond in een cruciaal duel op tegen de Grieken. Nederland heeft negen punten verzameld in vijf duels, waar Griekenland op twaalf punten staat na zes gespeelde wedstrijden. Mocht het Nederlands elftal winnen in Athene, komen beide landen qua punten op gelijke hoogte.

Nederland neemt dan wel plek twee over van de Grieken, daar het onderlinge resultaat dan in het voordeel is van de ploeg van Koeman. Na het treffen met Griekenland staat voor Oranje nog het thuisduel met Ierland en de uitwedstrijd tegen Gibraltar op het programma.